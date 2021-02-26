新一份財政預算案以青綠色為封面，前日公布後，大家未知有否從封面嘅青翠欲滴，感受到綠色帶來嘅生機？壞鬼書生就話「記得綠羅裙，處處憐芳草」，財爺喺財赤史上最高，喺咁艱苦嘅環境下，封面唔用灰色、赤色呢類令人焦慮嘅顏色，而採用青綠色，老朽都相信佢用心良苦！

早幾年特區政府年年有過千億元盈餘，是以「鬍鬚曾」曾俊華做財爺時，預先「估錯」盈餘甚至話會有財赤，係估錯到離晒罩，然後一臉驚訝：乜原來又有過千億元盈餘喎！於是年年幾乎照辦煮碗，派糖出「雙糧」，好似執中藥咁，嗰度加啲呢度減啲，於是皆大歡喜，頂多中層有啲怨言：交稅最多福利最少！但如今經濟凋敝，民生多艱，基層生活於水深火熱，財爺不能不派糖又不能不「精準救市」，呢份預算案的確比以往嘅難度高好多！

本報給予預算案嘅評價，老朽細看標題，都覺得「彈多過讚」，之不過都係善意嘅反映。阿哥，要「睇餸食飯」，喺財赤高企下，原本預計財赤高達3,000億元，依家因股市暢旺下股票印花稅收入增加，以及上年度有稅收延遲入數，是以財赤為2,576億元，令儲備仍有9,000多億元；之不過，由於疫情依然嚴峻，旅遊、餐飲、零售等受重創行業，復甦之路漫長，庫房肯定唔會去到以前常「水浸」嘅情形！之前講到明派錢無望，甚至放風話連續實行咗14年嘅綜援和生果金「出雙糧」都可能消失，最終都派半個月，未至於「走甜」，都算政府有啲啲「愛民」之心！

有學者為政府未能慷慨紓困找出另一因由，指港府受制於《基本法》第107條「避免赤字」嘅要求，難以長期大灑金錢！之但係一眾廢官理應削薪以示和市民共度時艱，然而佢哋不但冇，好似不「利群」卻「利鼠」嘅食環署前署長劉利群更升官發財，應了「再窮不能窮高官，要苦只能苦基層」，實在太混吉！