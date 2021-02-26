截至去年年底公布統計，因反修例暴亂被捕者逾10,000人，被檢控者超過2,300人，約佔23%。外媒的報道與西方政府的調子一致，一直把暴動說成是香港市民萬眾一心，聯合起來爭取民主自由，反抗暴政。事件起因是香港傀儡政府要修例，按北京命令把香港市民隨意遣返內地。他們舉的例子是銅鑼灣書店的幾個東主，有趣的是這個例子與建議修改的《逃犯條例》絲毫拉不上關係，照反對派的說法，他們應該是被秘密綁架回內地審訊的，即是說，如果北京需要在香港逮捕疑犯，根本就不需要通過特區政府修例，隨時經秘密通道便可把疑犯押送回去。

反修例暴亂事隔一年，許多人被檢控上了法庭，這些民主鬥士又有何表現？他們對自己抗拒暴政、為市民爭取自由民主卻被逮捕拘禁，部分更判處入獄，又如何面對呢？至今為止，我們仍未見到革命情懷，沒有人站出來慷慨激昂，宣稱為民主自由拋頭顱灑熱血，不懼黑獄，雖然囚禁自己，相信後繼有人，繼續鬥爭。

我們見到的昔日勇武鬥士，都是一味龜縮，諸多推搪卸責，被捕上法庭的，幾乎都說只是路過旁觀看熱鬧被捕，身上攜帶的扳手、螺絲批、萬用刀、汽油、打火機，都是工作用的工具，無意用作破壞傷人用途。又或者有些人只是議員社工，到現場維持秩序，呼籲雙方冷靜，把衝突雙方分隔，勸告警方暫緩推進執法，好讓市民有秩序疏散。

就算在法庭被判有罪，十居其九都出聲求情，理由是被告身為學生或未成年人，一向品行純良，熱心公益，樂於助人，服務社會，只是年少無知，被人誤導；或智力比別人低，容易受人鼓動，又或者不懂控制情緒。總之就是深切反省，非常後悔，覺今是而昨非。

怎麼沒有一個勇武鬥士承認自己是奮起抗暴，眼見政府犯錯，不惜犧牲，為市民爭取權益起而正之？