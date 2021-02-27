神州觀察：警懶理乘客求救　網約車安全堪憂

內地網約車安全問題頻生，一些經營平台管理混亂不特止，就連肩負社會治安重責的警方，面對乘客求救時竟也能愛理不理，簡直叫人難以置信。廣東一名女大學生近日搭乘「嘀嗒順風車」由梅州返回佛山時，遭司機惡意加價及出言恐嚇，暗示或會強姦她，惟當女事主用該平台應用程式中的報警功能求救後，警方並無即時派員處理，而是僅建議其自行與平台解決，令事主十分氣結，憤而將遭遇披露給媒體。

某種意義上，人們或許應為女事主仍然「有命」向媒體吐槽而感到慶幸，哪怕最終需多付冤枉錢，以及未到目的地就被趕落車，好在能夠「全身而退」，回去真該燒高香。須知近年不斷有女性因乘搭網約車遭遇性侵、性騷擾，甚至遭殘忍姦殺，尤其像早前的「滴滴順風車」於3個月內連續發生兩起姦殺案，一度轟動全國。當初網約車被指報警功能虛設，後來又說會進行全面提升，如今功能健全了，可以及時報警了，誰知警察卻不做事，豈不荒唐？此舉與縱容犯罪何異？是故當局必須就此嚴肅追責。

再說涉事的網約車平台，事後只對案中司機作永久封禁處理，再無其他懲處手段，同樣被指缺乏阻嚇力，這或許是一些網約車司機可以為所欲為的原因之一。此事更應由治安管理部門出面處理才對，或作出相應的行政處罰，或拉入誠信黑名單之類，否則難免出現「此處不留爺、自有留爺處」的局面，換一家平台又可重操舊業，繼續害人。某程度上，該類服務對司機的質素審核把關尤其重要，譬如就在全社會譴責「滴滴」司機姦殺案之際，武漢竟有「滴滴群」的司機毫無廉恥地侮辱被姦殺女子，甚至有人留言稱受害女子的確很漂亮，「真想強姦她！」這種人實需終身禁入該行業。

類似隱患從早前發生在湖南長沙的搬運平台「貨拉拉」女乘客跳車死亡案中亦可見端倪。實在搞不懂，當時究竟發生了甚麽事，能夠迫使一名妙齡女子非得跳車？現場甚至連煞車痕也沒有，難道司機對女乘客跳車視若無睹？問題是，涉事貨車連錄音錄像設備亦無安裝，當地警方初時更以證據不足為由將司機拘留3日後釋放，結果令女事主至今死得不明不白。

網約車的問題自然又牽扯到網絡監控管理方面，譬如「滴滴」在經歷數起姦殺案醜聞後，早前內地網絡再有「滴滴司機直播性侵」短片瘋傳，民眾驚恐不安之餘卻發現，此事原來是一對夫妻自導自演以吸引網民打賞牟利之舉，足見網絡直播平台監管漏洞不容忽視。同樣地，內地搜索引擎百度推送「滴滴順風車受害女孩私照」的文章，亦曾引發網民強烈譴責，只是對於這種無良企業來說，實在不算一回事。