正論：疫情反彈即加辣　空有疫苗難救火

被港府寄以厚望的新冠肺炎疫苗接種計劃昨日終於展開，諷刺的是，就在疫苗開打的同一日，稍為回落的疫情即告反彈，確診多達24宗，「名潮食館」更爆發群組感染。港府研究收緊檢疫安排，若患者屬於源頭不明個案，其發病前7天曾接觸的人士均會列為密切接觸者，須送往檢疫中心，不可謂不辣。惟無能政府百事哀，新措施會否激起民情反彈，實在無人說得準。

現時衞生防護中心會將患者發病日前兩天列為傳染期，患者在該段時間內接觸的人士均會列作密切接觸者。措施收緊後，受影響人數大大增加，加上若患者的密切接觸者同樣出現病徵，政府亦計劃將其家居接觸者送往檢疫中心3天，牽連之廣，可想而知。誠然，抗疫措施宜緊不宜寬，但將密切接觸者的範圍大幅「擴張」，必會引起諸多不便，以港府民望之低殘，連只搞一晚的封區檢測都激起爭議不斷，此舉隨時又會引起反效果。

當然，港府若真的有迎難而上的決心，理應無懼批評，擇善固執。問題是，港府出名怕事避難，虛應故事，一旦送檢措施罵聲不絕，難保不會跪低。更何況，本港疫情之所以纏綿不斷，根子就是港府胡混度日，毫無決心，不肯訂出清零目標和時間表，以致拖拖拉拉，屢屢錯失最佳抗疫時機。試想想，要是港府早日決心清零，林鄭不要自以為是，死撐清零只是無法實現的口號，及早實施封區檢測，疫情又豈會拖到今日仍是欲斷難斷？

事實上，市民對於疫情清零早已不存希望，皆因抗疫一年，每當港府稍稍放寬防疫措施，新一波疫情便會大爆發，簡直是屢試不爽，而且農曆新年假期結束不久，專家早就斷言確診個案必會暴升。果不其然，昨日除了錄得兩星期以來最多的24宗確診，初步確診也有20宗。更令人擔憂的是，尖沙咀K11 Musea商場「名潮食館」爆發群組感染，染疫人數累計高達30人，相信店內一名負責執枱的清潔職員疑為超級傳播者。

正如港大專家何栢良指出，過去兩星期本地個案中有四成屬源頭不明，加上出現飲食群組，已亮起「危險信號」，也是對「安心出行」程式是否有助追蹤的測試。很可惜，「安心出行」被指雷大雨小，有下載程式並在爆疫期間光顧「名潮食館」的市民，表示無收過風險或檢疫通知，質疑程式無用。創科局局長薛永恒則支吾以對，一時說會否發放通知由衞生防護中心決定，一時又說市民收不到通知可能與網絡有關，甚至直認有多少潛在或確診個案是透過「安心出行」找出，當局並無紀錄。

嗚呼哀哉！追蹤程式居然無助追蹤，更無助政府掌握患者資料，一言以蔽之就是廢！很明顯，港府將所有希望寄託在疫苗之上，怕只怕疫苗供應不穩，副作用不明，無良政客和黑醫護群起抹黑，主導的食衞局局長陳肇始又不能取信於民，加上港人早就出現抗疫疲勞，接種疫苗是否就能扭轉疫情，真是不容樂觀。