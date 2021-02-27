功夫茶：行政費貴到飛起　消費券煩瑣離地

新一份財政預算案劣評如潮，評分創新低。鬼咩！庸官謀開徵新稅，只知磨刀霍霍向中產，對疫情蔓延及百業蕭條卻視若無睹！其理財「新思維」更令人𢱑晒頭。阿哥，市民失業到無隔宿之糧，點解政府化身財務公司叫人借錢？對於一個餓漢，不就是直接給他一碗米飯嗎？對於一個長久失業者，不是直接派錢給他解決燃眉之急嗎？點解仲鼓勵佢先使未來錢？孭多條債，不是會愈窮愈見鬼嗎？

講到尾，庸官根本心中無民，點會明白安民之道在於察民疾苦吖，又怎會審度時宜，慮定而動，加以變通喎！市民過去一整年，面對經濟凋敝，失業率升至17年新高，喺咁嘅困境下，功夫茶相信絕大部分市民都希望最低限度，能夠人人獲派現金一萬個大洋！誰知庸官見基層生活於水深火熱下，仲要搞搞新意思，計劃發放5,000蚊電子消費券，美其名曰激活消費和刺激經濟，達到所謂「乘數效應」云云。

消息一出，幾乎全城鬧爆政府好做唔做，與「適時為市場注入動力」背道而馳！不是嗎？即使唔使印發實體消費券，政府仍需物色合適嘅儲值支付工具營辦商，以協作推行計劃，庸官就話會繼續研究如何簡化登記手續，而最快都話要「暑假開始登記」，搞得嚟蚊都瞓蛇都死啦！若派發現金，因有上年派錢嘅經驗和基礎，肯定快靚正，真係「及時雨」幫到市民！依家卻阿茂整餅，難怪市民一嘢噴過去：餓死都未到7月！講真，相信打個八折，派4,000蚊現金都好過用途多多限制嘅消費券。

「有得揀先至係老闆」，廢官咁都唔明？市民直覺庸官離地，不食人間煙火！的確，飽漢哪會知餓漢飢，再離譜啲嘅，冇飯食吖？何不食肉糜？歷史嘅笑話，至今仍在香江官場上演！一般學者都認為派消費券作用有限，而且煩瑣，5,000蚊電子消費券仲要分5期，每月派1,000蚊，預料對經濟僅有0.7%嘅提振作用。真要激活經濟，係人都知要抗疫成功，粵港澳通關，香港經濟才有望真正「激活」，否則見到內地和澳門可自由行而免檢疫，港人則no way，只會「激瓜」！

再講吖！派5,000蚊電子消費券又係妹仔大過主人婆，消費券涵蓋範圍窄，到頭來恐怕又係益咗大財團！個計劃未見其利先見其害，大嗱嗱要使成6億個大洋行政費。庸官成日驚財赤如大紅燈籠高高掛，一味話要「睇餸食飯」，喂！咁呢6億個大洋行政費又算唔算「高成本項目」吖？依家基層百姓如「涸轍之鮒」，求一口眼前水救命啫，直接派5,000個大洋吧！搞咁多大龍鳳而最終徒勞無功，市民眼中見唔到綠色希望，有的，只是一團怒火！