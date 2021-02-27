世界視線：翻炒卡舒吉案　華府會否懲兇

美國中央情報局（CIA）公開沙特阿拉伯異見記者卡舒吉遇害案報告，披露涉嫌殺害卡舒吉的沙特暗殺團隊乘搭的私人飛機公司，在案發前一年由沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼接手，再次印證了穆罕默德是卡舒吉遇害案的幕後主使者。

拜登政府之所以在這時候翻炒這宗案件，其中一個主要目的，是向外界顯示白宮新主人跟前朝政府外交風格的不同。事實上，CIA早在2018年便認定穆罕默德須為卡舒吉案負責，惟被白宮否認。拜登及其所屬的民主黨向來標榜所謂「人權外交」，去年大選期間曾猛烈抨擊沙特當局，強調對方必須付出高昂代價。如今上台，必須以實際行動展示自己不會像特朗普那樣「唯利是圖」。

然而正如觀察人士指出，選舉語言與實際行動不能混為一談，即使是特朗普，在競選時也曾對沙特放過狠話。事實上，就在CIA公開卡舒吉案報告的前夕，拜登跟穆罕默德的父親、老國王薩勒曼通電話，有幾點值得注意。第一，美國總統上任超過一個月才跟沙特領導人通話，這本身已有表達「薄責」的意思，本身就是一種敲打；同時在兩人的通話中，壓根兒就沒有提及卡舒吉的報告。這跟拜登「警告」中國領導人要為「踐踏人權承擔後果」，以及跟俄羅斯總統普京通話時促請對方釋放反對派領袖納瓦尼，不可同日而語，足以顯示華府的親疏有別。

現實是，美國在中東不能失去沙特這個盟友，特別是現時華府對伊朗採取一手軟、一手硬策略，這邊廂表達重啟核協議談判的意向，那邊廂下令空襲敍利亞境內親伊朗民兵組織的據點，大方向仍是伊朗不能在區內坐大，只要中東地區不出大亂子，美國就可騰出更多精力對付中國。這就是為甚麼美國在重提卡舒吉案的同時，美、沙交流仍然熱絡，美軍據報正計劃在沙特西部建造港口和基地，以應對可能發生的美伊衝突。拜登的如意算盤是，將卡舒吉之死的責任歸咎於王儲，同時與老國王繼續維持良好關係。問題是，薩勒曼已是80多歲高齡，穆罕默德接任指日可待，到時華府還如何避重就輕？