香港經濟若不能再工業化，至少按照現時趨勢，金融進一步擴大的機會頗大。一是中國經濟擴張，金融化仍然發展，借重香港作為離岸金融中心的需求，只會水漲船高地上升。二是中美矛盾不會減少，為了避美國制裁，或美國直接驅趕，中國企業在美上市的必定回流，而回流之地只能是香港，不可能是上海、深圳，或新加坡。

這兩個因素在香港現有體制、結構不變底下，還只會集中於股市和相關的金融市場，近日香港股市日成交額已達3,000億港元，相比於滬、深股市成交上萬億元人民幣，還相距頗遠，也便發展餘地廣大。

香港股市經濟的大擴張，可以推動經濟增長，但這樣的金融化裨益的主要是大財團和少數的專業和中產階級，對整體經濟的發展推動作用有限，而且會阻礙再工業化和多元化轉型，對就業或可保低失業率，收入卻有所壓抑，兩極化、貧富懸殊之勢只會加劇。面對如此趨勢，特區政府應該調整財政政策，進行合理的再分配和平衡利益，減輕社會結構矛盾的積累惡化。

剛剛公布的財政預算案，提出要增加股票交易的相關稅費，是一個很好的發展方向，以股市交易實況來看，加30%還屬小數，也沒有打擊股市交易的後果。交易稅費打擊最大的是大戶的頻密大額交易，作用是等同於對他們徵收多些稅款。相對於香港整體的低利得稅，以金融投機規模而言，還是九牛一毛。就算有所影響，也只是抑制大額交易的頻密操作，影響高槓桿化的賭博，對於散戶小戶、對於市場的穩健性，主要是有利無害。

今次財政預算案開了先例，政府大可逐步增加對股票和相關產品的交易稅費。由於香港作為中國的離岸金融中心的功能獨一無二，帶有壟斷性質，依市場供求，政府多抽一些稅，以支持財政對社會發展的支出，屬合情合理，也合市場規律。

與股市金融相關的還有房地產。股市興旺，內外資金流入香港，本地樓價不可能下跌。特區政府不執行內地抑制炒賣地產的政策，市場投機需求巨大。要使房地產正常發展，當然是大力增加公屋供應，以保障普羅大眾的生計。在此以外，對炒賣樓房者還應如對股市投資投機者一樣，徵收多些稅費，不是以辣招抑制交易，而是開徵交易的交易稅和增值稅，單單針對豪宅，平民住戶不在徵收之列。徵富而免平民，目的在充實財政以供扶貧和社會發展。

先進的資本主義體制重再分配來達致社會平衡，為的是行穩致遠。