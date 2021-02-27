民進黨、蔡英文當局最近又在兩岸問題上頻耍花招，聲稱要在有尊嚴、自主、對等的情況下和大陸改善關係。有記者問，大陸堅持以「九二共識」為前提，台灣方面又不接受，怎麼辦呢？台灣陸委會主委說，可從一些務實的問題先談，改善關係。

台灣當局的這個花招很拙劣、很可笑，完全不知道兩岸形勢如今已經大變，不知道大陸的對台方針已經作出重大調整，以為北京為了讓台灣當局重回「九二共識」，會重複當年國共做法，談好了具體問題，就能夠談「九二共識」。

台灣方面不知道，如今要和大陸改善關係，不論是甚麼黨、甚麼人掌權，只想重回「九二共識」是根本不夠的。對大陸而言，重回「九二共識」只是一個可談改善關係的起點。「寒暄」之後，就應立刻啟動兩岸「政治商談」，提出如何用「一國兩制」對台實現「中國統一」。可以說，兩岸今後再談，已不是簡單的改善關係問題，而是要在可見的將來盡快解決國家統一問題。

事實上，兩岸要進入「政治商談」，早在6年前新加坡「習馬會」就露出端倪，2019年北京更是推出了「台灣版一國兩制和平統一」之主張。很顯然，北京對推動兩岸關係發展已經提出了更高的要求，不可能再在「九二共識」問題上原地踏步、兜圈子，蔡英文當局還想如此做文章、講條件，愚不可及也。5年前，蔡英文一上台就摧毀「九二共識」、切斷兩岸和平關係發展路程、加緊「去中國化」和謀取「台獨」，兩岸關係大倒退，和平統一變得渺茫。這時特朗普發動中美國運大戰，利用台灣「狠鬥」北京，蔡英文更以為這是難逢良機，可以壯大台灣，提升台美關係，為實現「台獨」增添力量。

蔡英文和特朗普的算盤是，台美愈是「緊密合作」，美國愈是售武台灣，老美愈是在台海耀武揚威，北京就愈不敢「輕舉妄動」。然而，形勢的發展正相反，大陸加強了對台武統的壓力，展示了武統的決心，蔡英文之流開始心驚膽戰也。