財聚則民散，財散則民聚。港府民望長期低落，施政舉步維艱，雖然有各種原因，包括社會泛政治化、反對派為反而反等等，但歸根究柢，主要問題還是出在港府自己身上，守着金山銀山而無所作為，自然導致財聚民散。

這兩年香港遭受黑暴及疫情雙重打擊，經濟低迷，財赤嚴重，港府因此不斷呻窮，成為新一份預算案減少派糖的藉口。但實際上，即使未來5年都會錄得赤字，財政儲備依然維持在生產總值22%以上，足夠12個月開支，可見港府一點也不窮。大多數發達國家和地區都是負債纍纍，疫情之下更是無不大舉印鈔和發債，唯獨港府家底豐厚，根本不虞財政匱乏，條件如此優越還不懂理財，不懂紓解民困，足以證明官僚無能。

港產官僚一直將「審慎理財、量入為出」掛在嘴邊，其實這不過是渾渾噩噩、無所作為的遮羞布罷了。港府理財哲學說穿了就是守財奴哲學，一味守財而不願投資，必然影響經濟和民生發展，該花的錢不花，該做的事不做，導致深層次矛盾積重難返，管治危機日甚一日，這才是香港各種問題的主要根源。

不是說審慎理財、量入為出不對，而是說凡事必須靈活變通、因時制宜。香港遭受前所未有的暴疫夾擊，百業蕭條，失業率創17年新高，無數基層市民嗷嗷待哺，港府還不開倉紓困，更待何時？工會要求設立失業援助金，港府反叫失業人士向銀行貸款，這不是「何不食肉糜」的現代版嗎？最令人莫名其妙的是，在中美博弈之下，香港金融中心地位搖搖欲墜，預算案不但沒有提出任何良方妙策，反而上調股票印花稅，進一步削弱競爭力，打擊市場信心，真可謂顛三倒四。說到底，香港問題千頭萬緒，主要癥結在於貧富懸殊。作為一個富裕社會，堅尼系數卻冠絕全球發達經濟體，這是港府的恥辱，也是港人的悲哀。