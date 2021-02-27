如果大家窮得沒錢交租，亟待援手，有人說給你5,000元，但要年中才登記，還要分5期派發，今年內未必完成，你會是好嬲定好笑？就算你捱得過今年，但永遠也收不到5,000元現金，因為這筆款項並非實體鈔票，而是電子化，更加不能拿來應急，因為全香港最大「善長仁翁」，特區政府只准你用5,000元來消費，即是買東西玩樂，想用來交租？唔得！想幫兒子交學費？唔畀！甚至水電煤費都不准，這樣的紓困措施，實在大開眼界，真的是80歲不死，都未必看見這樣不可思議的事，在末世特區又一次上演。

最新財政預算案紓困濟貧措施金額大減，引來怨聲載道，特別是5,000元電子消費券更是劣評如潮，市民炮轟政府離地，官員「不食人間煙火」。經濟不景，不少人幾乎餓死，為何不直接派錢應急？很多街市檔販和小商戶沒有使用電子支付系統，實際大財團得益最多。而且電子消費券的行政費高達6億元，未見官先打三十大板，愚不可及。

高官一再用數字來做擋箭牌，強調年度財赤達2,500多億元，下年度預算亦有1,016億元赤字，未來5年多數都「見紅」，希望市民諒解。政府說自己「睇餸食飯」，即是知道市民心急等錢開飯，根本沒有心情和閒錢，為何要逼人使錢？可能因為欠錢開飯的不是政府官員，他們薪高糧準，可以大魚大肉，餐餐刺身鋸扒面不改容，怎會體會升斗市民要為柴米油鹽醬醋茶憂心，為五斗米而折腰的苦況？5,000元已經比澳門派得少，人家幾乎年年派錢，電子消費派發額更達8,000元，而且去年已展開，哪會像特區政府又慢又孤寒，可能明年先收齊這5,000元消費券？

高官其實已經說出口，就是希望透過派電子消費券幫助中小企，商家才是真正要幫助的目標，「為市民紓困」只是買豬肉搭配的豬骨，基層切勿表錯情。