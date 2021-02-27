新一份財政預算案在各項紓困措施中，較突出的，算是向合資格市民派5,000元電子消費券，以及百分百擔保個人特惠貸款計劃。

5,000元電子消費券：一、計劃數字夠大，一年內開支是360億元，是紓困之冠，而且受惠人數最多，估計有720萬人，包括18歲以上的香港永久居民和新來港人士。二、計劃反映了特區政府是孤寒政府，恐怕紓困難圓。首先每人5,000元力度比去年減半，亦限制當事人的使用範圍，對打工仔來說，計劃是到喉唔到肺，幫唔到。最慘是長者，公公婆婆未必有智能手機，無的要買，買了又要學，玩死！三、消費券的5,000元要分拆5次，政府每月只提供1,000元，夠多（次數），夠散（數目不大），如仙女散花，每月必須用盡，否則餘款歸回庫房。1,000元能買到的東西，相信不會是昂貴的，於是每個月有72億元倒入市場，大家可以想像到時的墟冚場面。四、一餅兩用，使錢的有收穫，賣的有收入，但重點不在打工仔。五、由於必須用電子消費，想買東西的要懂，未懂的要學懂。賣家則要有電子收費機，無的要增設，間接令已壟斷市場的八達通，受到支付寶、微信支付等的挑戰，造成全城消費電子多元化。

電子消費券最後是畫虎不成反類犬，副作用多多，紓困無效，基層積怨，何不直接向每個市民派10,000元？財爺不如改行做創科局更適合。

失業貸款：提出「新款」紓困，由2020年1月1日至2021年2月24日期間工作3個月以上而失業兩個月以上的，可申請百分百擔保個人特惠貸款計劃，當事人可向政府申請最高80,000元、固定年利率一厘的貸款；適時還款，利息可退還。此計劃是高難度，非一般凡人可以敲出此「屎橋」。失業工人要的是一份工，無工開慘過受刑。貸款其實可以是個陷阱，疫情令不少打工仔失業，無工開就無錢還，政府可保證打工仔借錢後幾個月就有工開嗎？政府預算最多可以有18.7萬人申請，若這些人都找得到工作，香港就是全民就業，比疫情前有12萬失業工人、失業率3.1%還好。得嗎？計劃很明顯只為病毒年失業的打工仔而設，去年1月1日以前失業的打工仔冇份，計劃是有針對性，有歧視，能度出此「屎橋」的真是天上有地下無，堅離地。

對失業的打工仔來說，要幫助他，一就是找到一份工作讓他自力更生，二就是在他最困難的時候給予經濟支援，助其渡過難關（如短期失業援助金）。大量借貸是製造大量債仔，到時必有無能力還債者。政府是在製造陷阱，推市民落深淵。