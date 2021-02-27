筆下風雲：由打疫苗到思良將-程萬里 傳媒人

正當疫苗陸續抵港並展開接種之際，本港疫情依然反覆，昨日新增24宗確診，尖沙咀K11 Musea名潮食館爆發群組感染，隨時成為「跳老舞群組」翻版。其實，市民對疫情欲斷難斷早已見怪不怪，過去一年，只要港府稍稍放寬禁聚措施，新一波疫情便會如影隨形，火山爆發，何況農曆新年假才剛結束，群組感染恐怕陸續有來。

港府現在的態度就是指望疫苗打救，自科興疫苗成為首批抵港應市的疫苗後，港府強調市民預約接種反應踴躍，惟網絡仍不時見到抹黑國產疫苗的假新聞。早前林鄭打下全港第一針，網絡隨即言之鑿鑿指林鄭的疫苗針筒與科興設計不符，乃係偷龍轉鳳，打的實是德國製BioNTech疫苗，鬧得沸沸揚揚，逼得港府急忙澄清。

林鄭在眾目睽睽之下打針，過程有電視直播，想造假也難，亦沒有這樣的必要。惟如此荒誕不經的謠言也能吹皺一池春水，歸根究柢，除了反中亂港者為反而反，本性使然，與港府無法取信於民，以及部分港人盲目恐共仇共脫不了干係。

香港回歸踏入24年，人心依然未回歸，這固然與中央不敢執行去殖化、面對外國即自矮半分有關，但港府無能亦絕對難辭其咎。由反修例黑暴開始，香港即變成假新聞之城，甚麼「新屋嶺強姦」、「太子站打死人」等奇談怪論愈傳愈烈，港府卻一味綏靖投降，粒聲不響，結果謠言沒有止於智者，反而大肆散播於愚者。再到疫情爆發，廢官抗疫不力，政策一時一樣，陳肇始解說疫苗常見前言不對後語，試問如何取信於民？

直到警務處處長一哥鄧炳強上場，他敢於發聲，有節有理，而且有法必依，執法必嚴，別有用心的謠言製造者終於無處容身，社會終於漸回正軌。綜觀整個林鄭班子，一哥簡直鶴立雞群，這就難怪城中又有傳聞甚囂塵上，就是一哥將在官場更上層樓。