制訂新一份財政預算案，財政司司長陳茂波可謂煞費苦心，但市民是否滿意，是另一回事。在開源措施方面，預算案最搶眼的一着，是增收股票交易印花稅，升幅三成，預計來年會為庫房增加130億元的收入。

陳茂波的盤算大抵是這樣，他認為中、美兩國的糾紛仍然熾烈，原本在美國上市的中資企業，會陸續移至香港，本來打算在華爾街掛牌的新公司，也會轉而光顧香港交易所。未來的金融界，高頻交易將會進佔主導位置，過去，港股每日成交金額有1,000億元，已算成績不俗，近日，成交額達3,000億元者，也不罕見。

港交所生意暴增，既因為大量中資企業來港上市，也因為高頻交易漸次流行，兩者都是不可逆轉的趨勢，陳司長就是覷準了這一隻會生金蛋的鵝。

不過，股票市場很現實，就在財政預算案公布當天，恒生指數急瀉了900多點，市場明顯是朝陳茂波潑了一盆冷水。

陳司長終日困於象牙塔內，大抵不知人間何世。我身邊大量年輕人正在炒賣美國股票，這種情況以往不曾見過。他們熱衷於此，固然是因為近年美股升幅驕人，但是也跟華爾街的股票買賣，能充分照顧交易者有關。

美股可以一股一股買，也可以一股一股地沽空，不像香港，譬如想買入滙豐銀行的股票，現價每股40多元，一買就要400股，「入場費」高昂。再加上，沽空港股十分困難，故使部分投資者逐漸棄港投美。

港府想增加印花稅收入，方向上是正確的，但做法錯了。與其在徵收額上動腦筋，不如盡量減少港股交易上的設限，進而努力爭取更多企業來港上市。若港股每日成交金額能由2、3千億元進一步提升至5,000億元，到時候，又何愁印花稅不收到盆滿缽滿？