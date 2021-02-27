新一份財政預算案公布後，坊間劣評如潮！政府預先「呻窮」叫大家要「睇餸食飯」，除了對基層「減甜」，更無所不用其極「撲水」，28年來首加股票印花稅，導致周三股市大跌！而財經事務及庫務局局長許正宇更斬釘截鐵表明冇「Plan B」，重申政府不會改變決定！可見政府一心撲水，只會硬起來，不會議而不決軟下來！

本港2020至2021財政年度赤字破紀錄高達2,576億元，未來5年好大機會入不敷支再見紅，政府開源節流大費周章，皆因香港乃開放型經濟體，稅基向來狹窄，政府倚重印花稅和土地收益至為明顯；如今政府抗疫無能，致使經濟一池死水，喺民生多艱下，政府卻心中無民，唔係用盡善法為民紓困，諗吓如何激活經濟以暢旺市道，反而推一貧如洗嘅失業市民去借錢，更磨刀霍霍向中產！

財爺曾經考慮上調薪俸稅和利得稅稅率，粗略估計若稅率調高一個百分點，庫房將多收100億元。之不過，佢形容「行出街就知道社會幾痛，知道經濟有幾差」，是以認為暫時未係時候，來年須審視形勢再決定，又唔排除開徵資產增值稅嘅可能。要言之，經濟略有轉機，中產未來得及舒一口氣，可能又要為加稅揸頸就命！

事實上，香港啲中產向來只係表面風光，政府好景時，「派糖」佢哋最少，公屋冇資格申請，居屋又因資產「尷尬」無條件，焗住租貴樓，有幸有「父幹」幫交首期嘅，供樓都供到索氣！依家財赤，無能政府竟第一時間諗起向佢哋開刀，仲唔係涼薄冷血！正如有學者話齋，政府喺經濟差時應救濟市民，若再設新稅種或加稅，市民會質疑到底係攞景定贈興？政府開源無方，咪要節流囉！一眾庸官抗疫無能，首先削薪一半以略息民憤！其次咪做大花筒，煞停「明日大嶼」，勿亂泵水救啲只見黑洞嘅企業如國泰，咁已可穩住大局！