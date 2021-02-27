新一份財政預算案無大驚喜，最多正面反應是派發電子消費券每人5,000元，可說是意料之外。市民反應正面的原因是財爺玩期望管理，發表預算案前表示不會派糖，市民沒有期望，現今突然派發5,000元，當然喜出望外。

社會輿論對派發電子消費券普遍歡迎，因為有錢落袋不會拒絕，但有人指老人家可能沒有電子帳戶，也不懂電子購物，派發電子消費券是強人所難，要求長者重新學習。也有人指電子消費券只能令大公司連鎖零售店受惠，對一向只接納現金交易的小商販幫助不大。

這些批評聽來似雞蛋裏挑骨頭，怎能說長者不懂電子消費？老人家外出乘搭交通工具時享受長者乘車優惠，不也是用八達通嗎？近年零售點接受電子付款愈來愈普遍，大公司連鎖零售機構一早有電子付款設備，當然佔了優勢，但不少單頭運作的店舖如地區性的食肆也增加了電子付款裝置，領展屬下的街市攤販都接受八達通付款了，可見是否接受只是習慣問題。經這次由政府派發電子消費券的鼓勵，說不定有助全港零售業的交易電子化，無疑是件好事。

澳門政府早於去年已派發電子消費卡每人8,000元，該電子消費卡與一般澳門通卡使用方法相若，居民完成網上登記後，於設讀卡機店舖即可拍卡消費。該卡設每日限額，僅可用於購買貨品或服務，不得兌換為現金，不能用於賭場，或支付境外旅遊等服務費用，未見有誰表示不方便。澳門派發消費券沒有問題，怎會在香港實行偏出現困難？

電子消費券有利於限制消費範圍，認明消費種類和地區，保證市民在港消費，不如派錢般無從規範，長居外地者照樣得益，把現金用作非本地消費，如交租、外出旅行，也沒法禁止，錢是派了，但對刺激經濟增加本地消費全無幫助，哪有派發電子消費券般到位。