一位靠黑色暴亂及大肆反中反共宣傳上台的深水埗區區議員，化名「阿甄」，藏頭露尾地在民建聯懸掛的「變革香港」橫額旁，掛上5個斗大的宋體美術字「香港共產黨」。橫額也是淺灰白色的，字體也是「變革香港」一樣大細的鮮紅色，驟眼看還以為共產黨曾幾何時已公開在香港活動，還要「變革香港」添。

查實是黑暴背景的甄啟榮區議員用抹紅妖魔化的手法，影射民建聯，手段的低俗，只能顯示靠反政府暴亂和本土恐怖主義爬上區議會位置的人，只是一群吃「人血饅頭」的既得利益者，繼續利用市民對國家的歷史和發展過程的缺乏認知，及被殖民主義洗腦恐懼情況下，繼續「玩」恐共拒共反共的抹黑宣傳手法而已。

倘若甄啟榮議員如此害怕共產黨，如此憎恨共產黨，他就應當立即辭去區議員一職，立即嘔番已收的區議員的糧，若真有骨氣的話，便應不食嗟來之食。為甚麼？因為區議員這個公職，是屬於中國共產黨領導下的中華人民共和國香港特別行政區深水埗區議會的議席。法定文件的根據來自《中華人民共和國憲法》及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》。

《憲法》第一及第二條，開宗明義載明：「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。」《基本法》第一章總則第一條是「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。」

再者，在《基本法》序言的第3段向天下人公開清楚述明香港特區政府一切的權力來源：「根據中華人民共和國憲法，全國人民代表大會特制定中華人民共和國香港特別行政區基本法，規定香港特別行政區實行的制度，以保障國家對香港的基本方針政策的實施。」彰彰明甚。

中國成語有一句流傳千古的金句：「皮之不存，毛將焉附。」據此，甄啟榮既恨此皮，更欲煎皮拆骨，去之而後快，那末，最好便是學現任區議員王進洋，公開發聲明不會接受宣誓，一定會辭職，才算有點骨氣。正如俚語所言，勉強無幸福。

倘若又要「有糧支」，但又埋沒良知，又要罵共產黨，又要出共產黨糧（間接而言），雙重標準，雙重人格，就只能赤裸裸地暴露甄某只是一個政治騙子而已。既不是真心反共拒共，而是欺騙那些在心態意識上憎恨共產黨或不了解共產黨而被錯誤輿論洗了腦的選民，又很愛共產黨間接「有糧支」。因此，為了投選民所好，適時地、不時地做些反共騷，罵些反共話，去討好反共選民的票，如此「有奶便是娘」的變色龍，究竟有幾真心反共及忠心拒共，只有他自己才知了。

好在特區政府很快便修訂《宣誓及聲明條例》、《區議會條例》，要求全港區議員跟全港公務員看齊，執行宣誓，那麼很快公眾便可以透過照妖鏡般的宣誓規定，看清那些區議員的真面目，是人？是鬼？是僧？是妖？讓他們在眾目睽睽之下除去遮羞布，讓人們大開眼界，看個究竟。