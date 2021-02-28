神州觀察：台灣菠蘿停進口　莫怪大陸不友善

大陸海關總署日前公布，自3月1日起暫停進口台灣菠蘿，大陸國台辦稱此舉屬正常的生物安全防範舉措，因為大陸海關去年多次從台灣輸入的菠蘿中截獲檢疫性有害生物，表明做法科學合理，且符合大陸相關法律法規和標準。惟事件引來台方不滿，認為所謂的問題菠蘿佔比極低，大陸此舉應非貿易上的考慮，屬不友善行為，希望雙方能盡快溝通解決。

台灣的蔡英文總統以「突襲」形容事件，無奈地呼籲島內民眾「一起吃菠蘿」，只是按照台農委會表示，去年一年出口大陸的菠蘿就高達4.2萬噸，指望台灣自己人怎麼吃得下？再者，菠蘿都留着自己吃了，還要不要賺錢？須知相關菠蘿產值幾近15億新台幣，得有多少果農遭受損失？當然，台方急着想和陸方溝通的重要原因則在於，台灣出口大陸的菠蘿佔總出口量高逾九成，蔡英文及台灣農委會等官員雖強調要大力開拓美國、日本、新加坡等大陸以外的市場，只怕難以遂願。

以2018年台灣菠蘿、香蕉等水果滯銷事件為例，蔡英文當局同樣無計可施，仍然是一邊喊着尋找外銷渠道，一邊又在忽悠台灣民眾「一起吃」，時任台灣行政院長賴清德為此還創出了「香蕉帶皮煮後蘸醬油」的新吃法，卻也忽悠未成；結果還是靠大陸廣施援手，甚至以翻倍價錢採購，很快化解了島內水果滯銷危機。由此更可看出，大陸對台其實很友善，此舉亦秉承了大陸一系列惠台政策精神，又是「31條」，又是「26條」、「11條」，應該說，台灣近年經濟數字的成長離不開大陸的各項優惠政策，尤其兩岸貿易方面，大陸市場仍扮演着重要角色。

然而台灣當局對此並不領情，要麽將兩岸緊密的經貿交往說成是大陸需依賴台灣進口，要麼就鼓動台商撤資回流，欲與大陸「脫鈎」，以致在政治上、軍事上謀求「脫離中國」，最終實現台灣獨立。此舉斷然不會被大陸接受，暫停進口台灣菠蘿更應被視作大陸以經濟手段對其實施的一次小小懲罰，原因與島內近期又在鬧「修憲工程」不無關係。事實上，過往這種手段亦頻繁被用在澳洲、加拿大等積極反華的國家身上，且不乏「正當合理」的懲罰藉口，總之就是自己作孽自己受。

台灣的性質則更嚴重，本來就是一家人，偏偏鬧起「窩裏反」，又是拒不承認「一中」，又是挾洋自重，想自成一國，故而大陸對台除了有「武統論」，還有「窮台論」，就是以經濟制裁手段迫使實現統一。尤其大陸民間對於台灣一邊賺大陸的錢，一邊買美國軍火對付大陸的做法十分糾結，鑑於兩岸關係不斷倒退，類似懲戒措施不妨多來些，台灣豈有責怪大陸不友善之理？