功夫茶：警民合力救動物　豬標政府做緊乜

寧為太平犬，莫作亂離人，不過，今時今日喺特區遭逢亂世，做貓做狗同做人一樣慘，皆因司法制度穿咗窿，虐待動物竟然唔使坐監，證據確鑿都可以放生。

話說舊年2月深井豪景花園有30隻動物畀人掟落街，最少18隻慘死，轟動一時，有人之後自首，但律政司拖咗7個月，忽然決定唔起訴案中嫌疑犯，咁樣放生，其他人梗係有樣學樣，之後虐待動物案件係咁爆升，令到愛護動物市民十分痛心，既然律政司做唔到嘢，惟有民間出手喇。

有一位熱心人梁小姐舊年4月喺網上見到一張元朗錦綉花園附近拍嘅相， 影到有隻狗仔一對耳仔受傷好慘， 佢自己請獸醫到場檢查，懷疑有人殘酷對待動物，警方迅速調查，發現屋主已經有10日冇畀小狗飲水食嘢，於是拘控相關人士「殘酷對待動物罪行」，結果竟然輕判160小時社會服務令，舉報人梁小姐都覺得判刑太輕，冇晒阻嚇力。

司法機構做唔到嘢，好在仲有執法者，今日係「動物守護‧社區大使」計劃啟動之時，警方招募咗近200位社區領袖同大使，希望鼓勵更多市民協助打擊殘酷對待動物。梁小姐出錢出力救動物，警方喺今日舉行嘅動物守護者嘉許禮會表揚佢，仲有其他熱心機構單位。警方有專責隊伍統籌計劃，又成立「中央諮詢委員會」，對打擊虐畜可謂不遺餘力。數字可以反映，警方去年接獲70宗該類案件，上升咗10宗，幸好偵破39宗，比前年多6宗，交出成績。

動物唔識講嘢，有乜冤情，惟有靠熱心人幫佢哋發聲，東方報業集團服務社會50多年，近年眼見流浪貓狗問題日益嚴重，於是深入探討，獻上「貓狗善終園」藍圖，建議政府集中接收同處理被虐待嘅流浪貓狗，官方應該設立動物善終園，為流浪貓狗提供更全面的照顧及善終服務，只要朝住呢個方向，流浪貓狗會絕迹街頭，市容亦一併改善，對人畜都係無量功德。

大家有眼見，放任唔理流浪動物嘅後果，就會變成野豬周圍走、牛牛自由行，成為虐殺同殘害目標，斬頭劏肚，甚至自相殘殺撩陰血染街頭，以為返到清朝，睇緊滿清十大酷刑。政府究竟搞緊乜？功夫茶覺得呢啲情況根本可以避免，法例唔殺得野豬啫，可以閹割，甚至可以將公乸分開，阻止交配繁殖，咁樣絕後便一了百了。

至於大嶼山啲流浪牛仲簡單，可以全部運去大陸養，到百年歸老再劏來餵狗，乾手淨腳，既人道又唔浪費。好橋唔係冇，但係政府部門養埋咁多豬標豬兜豬頭炳，又點識用人腦諗計？乜都唔識做，使乜出糧畀佢哋吖，求其畀啲豬潲餵飽咪算囉！