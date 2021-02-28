世界視線：山姆大叔頻搞事　戰爭機器回來了

美國總統拜登日前發動任內首次軍事行動，下令空襲敍利亞東部親伊朗武裝組織據點，駐伊拉克美軍及多國聯軍部隊提升警戒級別。白宮發言人普薩基強調，今次行動展示拜登保護美國人民的決心，事前經過完整法律程序及審查。

美軍今次對敍利亞的空襲，令人聯想到特朗普政府去年初在伊拉克境內，擊殺伊朗革命衞隊高級將領蘇萊曼尼。當時華府對外公布，行動是為了報復伊拉克美軍基地遭親伊朗武裝分子襲擊。無獨有偶，特朗普一度表示蘇萊曼尼策劃「炸毀美國使館」，美方「先發制人」；而拜登政府則解釋，空襲敍利亞的行動是為了應對來自伊朗的潛在威脅，「為地區形勢降溫」。

最好笑的是，當日特朗普下令擊殺蘇萊曼尼，作為在野黨領袖的拜登火力全開，狠批襲擊行動「讓緊張的地區局勢複雜化」，要求特氏對此「作出解釋」。而就在美軍空襲敍利亞親伊朗武裝組織後的翌日，一艘前往新加坡的以色列貨船在阿曼灣爆炸，有報道分析指幕後黑手可能是伊朗軍方，不知這又算不算「讓地區局勢複雜化」。

同樣表演「變臉」的還有普薩基。幾年前特朗普政府以敍利亞使用化學武器為由發動空襲，當時的普薩基是這樣說的：「（敍利亞總統）阿薩德固然是個獨裁者，但敍利亞畢竟是個主權國家，空襲的法理依據何在？」當然，屁股決定腦袋，如今的華府當權者不再關心敍利亞的主權，反而是普薩基挑明了美方立場：針對伊朗及其他代理人的威脅，美國將動用各種有形或無形的手段、根據自己的時間表作出反應，潛台詞就是只要山姆大叔認為有需要，可隨時隨地在別國發起單方面軍事行動。

還是美國前總統艾森豪威爾說得對：軍工複合體這隻巨獸不斷壯大，國防工業利益將會凌駕一切，並不以哪個黨的人出任總統為轉移。別看拜登競選時不斷抨擊特朗普「好鬥」，他上台後美軍卻繼續在中東、南海及台海等敏感地區攪局。難怪有人諷刺說，拜登高呼「美國回來了」，並非胡吹，因為「戰爭機器」的確回來了。