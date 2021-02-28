正論：食肆群組大爆發　防疫走入死胡同

抗疫逾年，每逢禁聚措施稍稍放寬，疫情必會大反彈，屢試不爽。大年初七才放寬的禁晚市堂食措施將於周三屆滿，正當業界期望全面鬆綁之際，「名潮食館」卻爆出群組感染，染疫人數愈來愈多，大有淪為「跳舞群組」翻版之勢。事實證明，港府一日無決心將疫症清零，別說各行各業受累，中港通關無期，經濟無法恢復事大。

昨日本港新增33宗確診，本地感染佔31宗，是3個星期以來最多。尖沙咀K11 Musea「名潮食館」群組再多15宗確診，至今累計41人染疫。另外，一名確診者是「名潮食館」同層的名店職員，衞生防護中心懷疑商場存在隱性傳播，商場將關閉兩日消毒，所有職員須強制檢測。最令人憂心忡忡的是，現在不止「名潮食館」出事，10宗源頭不明的本地個案之中，包括海港城一間泰國餐廳的傳菜員和元朗酸辣粉店一名員工，會否有更多食肆群組爆發還是未知之數，惟業界再次被政府「開刀」叫停晚市堂食，機會卻是高唱入雲。

業界對此大表憂慮，擔心「一刀切」打殘業界。誠然，在疫情摧殘下，已有逾2,300間食肆結業，損失金額達到170億元之巨，而且餐飲業一直是失業重災區，失業率一度達到14.8%，開工不足率超過8%。他們好不容易捱到政府稍為放寬禁聚措施，生意剛回復一點生氣，要是這時候又來一記重擊，結業潮必定如海嘯湧至。更須指出，餐飲業是吸納最多基層的行業，繼續停業無異於推基層去死。正如業界代表指出，今次群組爆發與午市堂食有關，而且涉事員工有按規定做檢測，促請當局調查涉事餐廳有否違反規定，若已符合標準，即是與放寬社交距離關係不大，不應一刀切趕絕業界。

現在政府陷於兩難，甚至說是走入死胡同也不誇張。一方面，禁聚措施實施接近一年，疫情反反覆覆，市民固然出現抗疫疲勞，各行各業更因此一蹶不振，經濟直插谷底；另一方面，本港疫情不僅無法清零，更有崔護重來之勢，在人命和經濟之間如何拿捏，委實考驗官員智慧。可惜人們看見的是，港府至今沒有意志將疫症清零，林鄭迫於中央壓力，雖然由「清零只是口號」改口為「清零是政府目標」，但沒有拋出時間表，更有高官揚言香港疫情不用清零也可與粵澳通關，擺明靠害。向食肆「埋手」則可讓市民看見政府「做嘢」，晚市堂食「凍過水」可謂寫在牆上。

說到底，要不是港府虛應故事，香港也不會淪落到疫情沒完沒了的地步。單是食肆通風系統問題，去年已有專家指出須提高至6次換氣率，惟業界處於水深火熱，根本無暇理會，這時候港府是否應負起監管之責，立法強制又好，提供金錢資助也罷，下令業界改善？又如大廈喉管滲漏導致爆疫，港府同樣闊佬懶理，私樓固然不管，公屋一樣懶懶閒，胡混度日，莫此為甚。

顯而易見，港府抗疫只有一招，就是指望疫苗打救。惟昨日所見，疫苗接種中心人潮疏落，市民憂慮疫苗致敏，紛紛卻步。在接種意欲低下之際，疫苗是否抗疫「救世主」，思之令人懷疑。