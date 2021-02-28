特朗普下台，拜登接替，國人都期望美國對華政策可以改變。這會不會是幻想呢？

中國在改革開放初期犯的最大錯誤，是認定中美和解，蘇聯崩潰，便沒有世界大戰。故此中國放鬆武備，也取消不少國防科研的項目，以為與美國和好，美國不會像對付蘇聯那樣對付中國。

同類的例子是烏克蘭獨立，為討好美國，把蘇聯放在當地的核武器銷毀，也拋棄蘇聯幾十年在當地建立起來的國防科研與工業，以為天下太平，烏克蘭便可得美國資助，繁榮昌盛。結果是沒有了國防工業，本國工業隨之崩潰。美國援助不來，因烏克蘭再不能挾核武器與之談判。烏克蘭自此從發達國家一降而為差不多是歐洲最窮的國家，一蹶不振，教訓不可謂不深。

中國沒有完全迷信美國，還保留核武器，保留國防工業和國營體制，在看清楚美國的狼子野心後，還可重拾舊規，重建國防體系，與美國分庭抗禮，討價還價。沒有走上蘇聯的和平演變和烏克蘭的自廢武功，確是萬幸，得力於中國的政治智慧。

特朗普暴露的是美國對華的陰謀。美國的是極端排外性的霸權主義，從來不相信民主、人權和世界和平。不可能容許他國與之競爭，對它霸權挑戰。

中國勢強，堅持發展，沒有和平演變，沒有內部分裂給美國有機可乘，沒有金融危機，也便沒有經濟危機、政治危機。反在新冠肺炎疫情中向全球展示舉國體制的制度優勢，和政經力量。特朗普的無理壓迫屈服不了中國，難道拜登上台會放棄對華的敵對壓迫政策嗎？

美國對華的政策是大戰略，已是朝野共識，軍民一致。拜登上台並沒有改變政策，改變的只是策略、手法不同，這應反映美國內部的政治變化。特朗普代表的是民粹主義（包括種族主義），和美國的國防工業及相關的大企業，背後還有部分金融資本，主要是華爾街的投機集團。拜登代表的是傳統的工業和金融資本、主流勢力，以及建制精英。

對華政策，因代表利益不同而有所取捨。拜登陣營的可能更着重與華的貿易與金融利益，在維持敵對中國的政治意識形態攻擊下，還冀望可取得即時的經濟利益。故此，與華衝突不會過於尖銳。但是，不排除對華和平演變和政治攻擊的部署和執行，也不會抑制軍方和國安系統對華的挑釁和各種動作。即如香港，一有機會，它還是會推顏色革命，且以顏色革命的各種舉措賺取更大的金融利益。

中國還是要步步為營。