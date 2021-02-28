英國首相約翰遜日前自稱「狂熱的親華派」，許多人覺得不可思議。其實，西方政客向來兩面三刀，說一套做一套，見怪不怪。近年英國充當美國應聲蟲，在香港、新疆、疫情等問題上不斷對中國潑髒水，還利用BNO搞鬼，將中英關係推入谷底，而約翰遜竟以「狂熱的親華派」自居，未免太虛偽。

說穿了，英國政客一方面反華，一方面伸出橄欖枝，皆因離不開一個「利」字。英國綜合國力和國際影響力每況愈下，脫歐後情況更加不妙，再受到疫情重擊，真可謂屋漏偏逢連夜雨。去年英國經濟萎縮將近一成，成為G7裏面表現最差的國家。同樣面對經濟逆境，歐盟可以抱團取暖，反觀英國脫歐後形單影隻，可以依靠誰？很明顯，中國市場比歐盟和美國更吸引、更可靠，畢竟中國已成為英國最大商品進口來源國，而這正是英方急於重啟中英年度經濟財金對話和中英聯合貿易和經濟委員會的真正原因。

英方如意算盤是否打得響？這就要看其誠意，若是政治上不斷攻擊中國，經貿上卻想討好中國，恐怕沒門。君不見，英國拋出BNO吸金大計，推算未來5年將有32萬名港人移民英國，近半將於今年成行，帶走2,800億港元資金。但據英媒透露，相關計劃推出首兩周，僅錄得不足5,000宗申請，可見英國吸引力並非自己想像的那麼美好。英國日暮途窮，自顧不暇，那些既無錢又無專業資格的黃絲移民能有甚麼作為？除了當廉價勞工，還能幹甚麼？

最尷尬的是，即使黃絲想當廉價勞工，也未必可以如願。早前有個香港家庭一行12人浩浩蕩蕩投奔英國，一心想做二等公民，詎料因在機場拍照和叫囂而被當地海關人員勸阻，結果引發激烈爭執，一家大小被關進黑房，第二天即被遣返香港，兩年內不得進入英國。有人譏笑黃絲在香港不可一世，離開香港就過唔到世，可謂一語中的。