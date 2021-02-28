香港有很多世界第一，有辣有唔辣，但衰的居多，其中大鼠戊肝首發及個案獨佔鰲頭，佔了全球超過九成宗數，固然醜出國際，即是表面上是經濟繁榮指標，樓價是所有地方平均最貴，據統計打工仔最少要用20年薪酬不吃不喝才可買個小小單位，沒有樓的要交死一世租幫人供樓，近萬元租金只夠住百呎劏房，而只有一幢自住樓的業主想換大一點的樓房，差價驚人，郁不得其正也。

政府對於這個樓市也是束手無策，推行所謂樓市辣招加了多重印花稅，十多年前據說是為了遏抑樓價瘋狂升勢，試問現在樓價是當年幾多倍？當年買不到樓的，現在更買不到樓。當年有能力買樓，現在卻受制樓市辣招動輒百萬元額外稅項，不勝負擔，不能入市，等啊等，樓價卻不會等人，火箭向上升。當中原因很複雜，但肯定的是樓市辣招未能遏止樓價升勢，反而綁死自由物業市場，令到樓市在經濟低潮未能正常地調節，成交萎縮，疫市下更加翻身無望。

新冠肺炎疫情重創經濟，百業蕭條，失業率飆升，各界敦促撤銷樓市辣招，藉此搞活經濟，如像打通被阻塞的大動脈，但政府「聽啲唔聽啲」，只是撤銷非住宅物業辣招，仍然拒絕為住宅物業鬆綁。最新財政預算案依然沒有從善如流，反而提升股票交易稅，希望幫補日漸乾塘的庫房。

商界及議員紛紛指政府是「攞石頭砸自己隻腳」，對經濟損失大於得益，要嘛就整體檢視改革稅制，而不是找一項加稅便可以改善結構性問題。政府放風指樓價及住宅物業成交量未有出現明顯下跌，擔心「撤辣」會給予市場錯誤訊息。其實政府真的是過慮，有點船頭驚鬼，船尾驚賊，而且還高估自己在市民心中的地位。經過多次教訓，見過鬼都怕黑，還有誰會覺得政府對樓市有絕招，不落井下石已經還得神落！