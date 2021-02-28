財政預算案的房屋建設，令人關注的是：一、未來5年，公屋總建屋量有10.14萬個單位，當中7萬個公屋及「綠置居計劃」單位，3萬個其他資助出售單位。私樓則每年平均有1.8萬個單位。二、未來10年，已覓得300多公頃土地，可興建31.6萬個公營房屋單位，符合10年建屋計劃要求。

香港樓價高，租金貴。公屋，不論是出租或出售，是中下階層唯一的出路。預算案說明未來10年建屋數目無問題，大概三分一可在頭5年落成，另三分二則在第6年至第10年完成，但筆者並不樂觀。

依陳茂波數據頭5年平均每年有兩萬多個單位，而第6至第10年平均每年有4萬多。即連同私樓，興建共約6萬多個單位，是2002年以來的新高。情況令人擔心的是：一、興建公屋，由土地交予房委會計，一般需要6至7年落成，換言之2025-2026年，土地應已在房委會手上，並着手策劃，而其餘的土地亦應陸續排次而上。由首屆特首開始，每個特首都強調房屋是政府的「重中之重」，但最後都是未能完成的使命，所以筆者對財爺的預測並不樂觀。二、2026年開始落成的公屋，最遲2023年開始興建，業界是否已經準備了足夠人手，包括各方面的專業人士如規劃師、設計師、測量師、建築師和不同工種工人？

三、房委會於2020年12月7日的立法會會議文件，提及2025-26年土地情況，文件說2025-2026年度及之後落成公營房屋項目，大部分處於初期規劃及設計階段，並受多項因素影響，如土地用途改劃、地區諮詢、基礎建設及地盤平整工程等可行性研究，徵收土地、清拆和重建立法會撥款等多種變數……並不敢肯定能否依時完成計劃，房委會倒是比較實在和誠實。最後，也可以用歷史角度評估預算案的10年建屋數字。

第一個10年計劃是1972年前港督麥理浩提出，要10年內提供足夠住宅單位予180萬中下階層市民居住。但離港前，他宣布計劃失敗。第二個是前特首董建華，他提出10年內，興建85萬個單位（每年8萬5千個），之後董建華說：我再無提8萬5，就無喇。第三個是前特首梁振英，2014年他公布10年建屋計劃，興建47萬單位，後修訂為46萬，任內他興建不足10萬個。房屋達標？他們都是失敗者。

住屋是每個家庭的必須，筆者除了看到麥理浩和董建華是瞓身做，其他特首都是「係咁先」。現在政府表現樂觀，筆者回應是：睇吓點！未有實實在在的建屋地點公布前，筆者都不敢信，也不會信。