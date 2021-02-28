財政預算案公布派發5,000元電子消費券，引來罵聲不絕。財爺昨日終於鬆口，指消費券的執行細節有微調空間，包括是否分5期發放，政府敲定最終方案後會再公布。說到底，又是港產官僚生活離地、閉門造車、未經深思熟慮惹的禍，以致惠民政策也討不了市民歡心。

筆者日前已舉出例子，若政府一次過發放5,000元，朋友便會買部新iPhone威吓，擠牙膏式分5期發放，每次只有1,000元，還要限定一個月內使用，加上大部分市民肯定都會選擇將現金券存入八達通，於是乎只會用於到超市購買日用品，提振經濟的作用微乎其微，遑論出現財爺所謂的「乘數效應」。

更令人糊塗的是，財爺又提出消費券可由別人代用，行動不便的長者不用專程上街消費。這就奇了，筆者初時還以為若選擇將錢存入八達通，必須是個人八達通，否則會有身份識別問題。惟現在聽到財爺的說法，似乎一般八達通也可以，否則怎麼可能由別人代為消費？這意味一旦有人遺失或被盜去八達通，電子消費券落入別人口袋亦死無對證。至於支付寶、PayMe等支付平台，更難由別人代用，到底財爺有沒有想好執行細節才說出口呢？

顯而易見，答案肯定是冇，港產官僚只是頭腦發熱拍胸口做決定，直到激起劣評如潮才改口說執行細節可以微調。與其搞來搞去一鑊泡，連登記也要拖至暑假才進行，不如沿用去年派發10,000元的機制，取消消費券，改為派現金。目前失業率高達7%，基層活在水深火熱之中，他們等錢開飯交租，這5,000元若化為現金，總算可以解決燃眉之急。問題是，港產官僚出名剛愎自用，不會認衰，即使消費券引來怨聲載道亦必定死撐到底。要是他們能用這種「雖千萬人吾往矣」的氣魄來對付黑暴，香港又豈會淪落到今日雞毛鴨血的地步！