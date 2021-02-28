有親友想購買新房子，邀筆者同行「幫吓眼」。他們是中產家庭，選購的是1,000萬元以上，位於將軍澳的三房單位。目前新冠肺炎疫情嚴重，香港的失業率已攀升至7%水平，移民風潮又漸次刮起，任何指標似乎都顯示樓價理應受壓，但現實又是另一番模樣。在將軍澳所見，買樓的人潮猶如買菜，看二手樓盤要先到大廈管理處登記，我與親友不止一次，要輪候超過15分鐘，時間大抵比在超級市場買菜後，排隊付款更久。

我用兩個下午，陪親友看了約20個二手單位，問及業主們為何賣樓？說是因為移民的委實不少，因此盤源尚算充足，但房子多，客人卻更多，樓價堅挺得讓人費解，跟2003年沙士期間，業主們瘋狂拋售的情況判若雲泥。

我的親友最終成功選到心頭好，所選中的單位，賣家開天索價，親友第一口還出的，已經是市場合理價。到頭來，雙方拉鋸了兩星期，親友在第一口還價的基礎上加110萬元，賣家則減了50萬元，終於成交。期間，地產代理要出動他的上司，再經數十通電話，用誠意加鈔票，才能成功游說原業主不再三心兩意，決定將單位賣出。單看這個討價還價過程，我們就知道，如今是買家抑或賣家主導的市場了。

樓市或許是香港經濟實力的真正寒暑表，由爆發沙士至今約18個年頭，你無論認為特區歷屆政府的表現多糟糕，現實上，香港中產階級的實力卻是壯大了，他們擁有的不是紙上富貴，而是可以隨時變現的資產。這些中產戶很多不止擁有一個單位，隨便賣出一個，換來的現金，如今在外國已經可以過上安逸的日子。不少移民的中產者把特區政府講得像是十惡不赦，但他們大半副身家，可能都是在這所謂十惡不赦的政府管治下累積而來，你說，這不是很諷刺嗎？