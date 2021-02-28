心中無民莫為官。現屆政府施政，不是被批堅離地，就係被市民大眾罵不食人間煙火！畢竟，為官一任，就要造福一方；何況港官出名薪酬高，照理執政能力應該冇理由差成咁！負責公共衞生嘅，全年捉唔到隻老鼠，照樣升官發財；負責百姓福利嘅，眼前失業率高企，逾25萬打工仔丟飯碗，生活於水深火熱中，竟死都唔肯設立失業援助金。財爺化身財仔擔保失業工人借錢，最多8萬港元；而勞福局局長叫人冇錢就去申請綜援，更自吹政府扶貧到位，佢目中香港根本冇窮人，幫乜喎！

日前立法會一個小組委員會，多名議員不滿勞福局局長缺席會議，炮轟佢對長者福利政策一味拖，做得太慢，又指佢心太硬，唔肯援助失業市民，痛斥佢唔單止不食人間煙火，係離地到冥王星！老朽覺得呢個形容妙絕，人類喺1930年發現冥王星，之不過，國際天文聯合會於2006年後將佢踢出九大行星行列，並將佢定義為一顆矮行星，佢係一個攝氏負223度嘅冰冷星球，以此形容神童局長離地到冥王星，可見佢幾咁冰冷！一個冰冷嘅人搞勞福，怎可期盼佢有愛？既然食環署前署長被高人形容為「劉利鼠群」，咁勞福局局長何妨叫「羅致冥光」？彼此互相輝映，亦是一佳話也。

搞福利嘅高官，點止離地咁簡單！佢唔出席，由勞福局副局長何啟明代佢「受靶」，席間冥光被議員指佢係佛系謀政，連60至64歲「兩蚊搭車優惠」都要拖，何副局長死撐冥光聽到意見，局內有討論，咁嘅hea答，議員梗係唔收貨，叫冥光點都要返嚟，得閒落吓區感受吓民間疾苦，知道地球發生乜事！何副局長代解窘，話佢願意落區聽民意㗎！並笑話人人都係地球人，冇人會係外星人喎！至於有議員叫冥光要食人間煙火，何副局長再搭嘴指佢平時都要食熟飯，都係人間煙火啦！老朽但知佢一顆冰封的心，食熟飯都係永遠鐵石心腸！