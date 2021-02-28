加拿大國會通過決議，譴責中國在新疆實行種族滅絕，荷蘭國會立即跟進，通過類似的議案。另有英法德和歐盟的外交官公開發表同類言論，在西方政界和傳媒口中，中國在新疆實行種族滅絕已經坐實，中國的反駁顯得單薄，看來難以變天。藉新疆問題糾纏，指摘中國實行種族滅絕，最先是美國國會及傳媒，有趣的是這些拿新疆種族滅絕譴責中國的外國記者和政客，十居其九未去過中國，當然也未去過新疆，對中國情況一無所知，他們發表言論，投票譴責，並未舉出任何新發現，只不過是鸚鵡學舌，重複美國前國務卿蓬佩奧去年的舊指控。

這個說法去年最先出現在幾個美國主流媒體，消息來自一個由美國極右保守福音派機構資助的德國學者，也是由極右反共智庫資助的研究員曾斯（Adrian Zens）的一份報告提出。曾斯本來不是中國研究學者，也非研究新疆權威，只是近幾年得到美國福音派資助，才開始發表有關新疆的文章，資料主要來自土耳其由維吾爾人成立主張疆獨的東突組織幾個成員，以及一個由美國中情局資助的澳洲反共智庫。所謂新疆有起碼1,000個再教育營，有100到150萬維吾爾人被囚禁洗腦的報道，主要都是來自曾斯以及土耳其的疆獨組織，有關報道，如超過百萬人被囚禁集中營，看守者肆意強姦婦女，實施種族滅絕的說法，都是來自相同消息來源。

美國前國務卿蓬佩奧去年有關新疆的舊指控，中國外交部曾澄清，指近10年維吾爾族人口增長達25%，可見種族滅絕說法荒謬。美國中情局也認為這個說法不可信，連加拿大的政府也拒絕為此說法背書，但西方媒體和政客依然極力炒作，樂此不疲。美國獨立媒體灰色地帶（GrayZone）早在2019年已指曾斯及中國在新疆迫害維吾爾族說法的來龍去脈，是蓬佩奧一手導演的一場鬧劇，內容荒謬，但卻愈演愈烈。