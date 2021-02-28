財政司司長陳茂波日前公布新一年度的財政預算案，表示會預留總數達9.34億元提升旅遊資源，但筆者發現官員管財審慎有餘，思想開放不足，未能把握好國家十四五規劃的精髓，趁勢打造本地旅遊「雙循環」格局，為融入大灣區發展規劃作好準備。筆者之前曾聯同旅遊業工會代表，向相關部門建議為本地發展虛擬旅遊（virtual tourism），但觀乎預算案中所提到的種種計劃，除了「360 Hong Kong Moments」算是虛擬旅遊的一種方案外，其餘的還是停留在傳統旅遊概念。當中包括約1.69億元預算繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目、改善行山徑設施等綠色旅遊資源，以及預留7.65億元，支持香港旅發局重振旅遊業，包括推出「旅遊‧就在香港」等推廣計劃，日後還會推出「Open House Hong Kong」平台，促銷優惠吸引旅客。

虛擬旅遊無疑因科技改進而成為一種旅遊服務，也可讓作為本港支柱產業的旅遊業有產業升級的動力，同時可為旅遊業界、資訊科技業界帶來得益。虛擬旅遊當中主要有6種方案。第一種以網頁為媒介展示景點或展品的圖片和文字，「香港藝術館藏品資料庫」即是一例。這方案最簡單、成熟，但靜態資訊展示缺乏互動性，旅遊體驗幾乎等於零。第二種於線上展示360°實境相片（real world images）。香港「昂坪360」官網的「虛擬導賞」便拍攝實境相片以拼貼出球形視點空間（spherical view point space）。第三種旅遊體驗是以移動終端為載體，使用iOS、Android系統搭建虛擬旅遊平台。隨着移動終端普及，此方案也逐步成熟。實際應用例子包括內地「烏魯木齊特色景點全景導遊系統」。第四種則使用基於三維向量仿真模型的Web3D。其既可使用3ds Max、MAYA、SketchUp或Hypercosm等程式及Unity 3D等圖像引擎搭建建築及場景模型，並使用VRML等技術在互聯網上展示，亦可使用三維激光束或無人機掃描建模。但搭建三維向量仿真模型需耗費大量時間和人力，若加上三維激光束及無人機測繪，成本更難以估量。

第五種是預錄式影片，多年來在視頻網站不斷盛行。而隨着360°VR全景視頻技術引入，用戶更可以360°全景相片般隨着攝影機移動而觀看球形視點空間場景，旅遊體驗也能滿足一般需求。最後是直播式影片。主播可手持終端設備實地直播導覽，用戶觀看時與主播互動。此方案接近旅行團模式，有較強互動性，而且技術難度低，較適合香港的模式。日本某旅行社近期舉辦的香港線上旅行團即採用這一模式，廣受當地民眾歡迎。

受疫情打擊，本港旅遊業既然已陷於停頓，但政府仍只停留等待疫後常態出現，一如既往地以那種「你買我賣」（sell and take）單向思維方式來規劃工作，沒有把重整本地旅遊業的思路，結合成為大灣區內循環的一個關鍵部分，做不到真正的化危為機。反之若政府藉機推動虛擬旅遊發展，不僅為旅遊業復甦奠定基礎，吸引境外旅客在疫情結束後來港旅遊，更有助推動本地科技創新發展。政府何樂而不為？