神州觀察：武漢弘芯殘局　功利主義使然

被指總投資逾千億元人民幣的武漢弘芯半導體製造有限公司，早前因資金鏈斷裂導致爛尾，近日更傳出復工無望，決定遣散所有員工，對於具體遣散補償方案亦無明確交代，事件如同為內地晶片業界投下一顆震撼彈。該公司又曾被湖北省政府列為省級重點建設項目，及獲得武漢市東西湖區政府的巨額財政支持，故而市場都在關注當局如何收拾這一殘局。

去年7月底，武漢市東西湖區政府發布消息稱，武漢弘芯項目存在較大資金缺口，預告隨時會面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險，惟此時的政府投入資金已經太多，有指高達100多億元，不得不全面接收這個爛攤子，並四出游說有實力的同業接盤，從如今的結果來看，顯然屬徒勞無功。

不無諷刺的是，有內媒早前揭發稱，該項目從頭到尾就是一場騙局，幾名主要做局者皆無半導體從業經驗，學歷也不高，當中還有屬小學文化，可就是這樣一個拉雜成軍的騙子團隊，竟能將當地政府忽悠得爽快掏錢，不禁叫人眼鏡大跌。

尤其是該團隊提出的要成為僅次於台積電和三星的晶圓廠、主攻10納米乃至7納米晶片工藝等浮誇目標，大有在短期內打破美國技術封鎖之勢，當地政府也就信了，反映出來的則是濃厚的功利主義思想，及一些政府官員不學無術、專業知識嚴重匱乏的尷尬現實。這不禁讓人想起早前的「水變油」騙局，河南南陽市政府又很疏爽地掏出數十億元給對方，以致當地市委書記和市長被忽悠得親往「青年汽車」產業園試乘體驗，臨了更不忘大讚一番，簡直不知所謂。

更需看到，武漢弘芯之所以迅速成為當地明星企業，獲政府頻繁注資，與時下中國「缺芯少魂」鬧晶片荒不無關係，尤其自美國對華發起貿易戰及全面科技封鎖以來，令中國飽嘗「卡脖子」制裁之苦，於是在當局的號召下，一時間形成「全民造芯」運動。而這種現象更被形容是「大煉鋼鐵」之翻版，屬「大躍進」再現，以致近年不斷出現盲目投資和爛尾情況，龐大的財政支持引來不少騙補圈錢之輩並不奇怪；關鍵更在於，晶片尖端科技並非靠砸錢上項目就能立竿見影，正如華為創始人任正非所言，核心技術的人才培養才更重要，即便由現在開始培養，至少仍需20、30年方可與美國的距離有所縮小，急功近利肯定不行。

這種局面恰恰又是自己造成的，過往那些「造不如買、買不如租」的懶惰思維，或是「站在巨人肩膀上做創新」的自欺欺人想法，斷不可再浮現。同時需要警惕的是，當局除需加強提升地方官員專業知識水平，以利項目把關審批，還需防範他們在政績觀、功利心態下繼續一窩蜂上項目、搞惡性競爭的可能。