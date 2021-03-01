正論：檢控姍姍來遲　最怕雷大雨小

躲得過初一，躲不過十五。警方國安處今年1月以雷霆萬鈞之勢展開史無前例大搜捕，55名組織、策劃或參與去年7月「35+」初選的反對派政客遭一網成擒，惟正常市民高興不了多久，這班政客旋即獲准保釋，部分更高調指斥此乃政治打壓，囂張依舊。究其原因，與律政司檢控放軟手腳，甚至刻意放生，致使《港區國安法》威力大打折扣脫不了關係。直到本報質疑，輿論嘩然，律政司不得不有所行動，當中47人昨日終於被落案起訴，今日於西九龍裁判法院提堂。

包括港大法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、梁國雄、林卓廷在內的55名政客，早前接獲通知須於昨日提早到警署報到，眾人已心知不妙，戴耀廷甚至揚言已做好「坐監數年」的準備。果不其然，除8人獲准續保外，其餘人等皆被落案控以《港區國安法》下的「串謀顛覆國家政權」罪，不准保釋，通宵扣查。

這班政客一直以「民主鬥士」自居欺騙無知青年，清算臨頭仍故作輕鬆，戴耀廷便聲稱「會以進入曠野的心態」面對未來數年的牢獄日子，與其金主壹傳媒黎智英揚言赤柱監獄「好似度假村」一樣，都不過是夜行人吹口哨，自我壯膽而已。《港區國安法》當中有4大罪行的最高刑期為終身監禁，分別是分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，意味戴耀廷和黎智英面對的最高刑期都是終身監禁，是否「坐監數年」便能甩身，實在令人懷疑。

當然，這幫反中亂港分子之所以有恃無恐，事先張揚必獲輕判，皆因保護傘在回歸以來一直發揮作用，屢試不爽。眾所周知，檢控最終能否入罪，刑期是長是短，端賴律政司搜證是否嚴密，檢控是否毫無漏洞，同時視乎司法是否嚴格把關，是否有法必依，執法必嚴，否則，只會重蹈「警察拉人，司法放人」和「漢奸走狗密密放」的覆轍。

事實上，國安法自去年6月30日晚刊憲生效以來，警方國安處的行動雖然不少，但幾乎都是拘而不控，至今被捕有99人，昨日之前僅8人被起訴，檢控率不足一成，足見律政司怠政失職，存心敷衍。儘管這47人被檢控後，檢控率一下子大大提高，但本港司法程序出名冗長煩瑣，而且一直偏幫包庇漢奸走狗，這幫人的最終結果如何，實在無人敢寫包單。單是國安重犯黎智英一度鬧出批保醜聞，最終要由終院一錘定音，令其重回獄中，已可見司法界的無間道無孔不入，絕不放過任何一個放生漢奸走狗的機會。更何況，律政司檢控甩轆其來有自，早前又被法官炮轟其英文版檢控書犯了小學生都不會犯的錯，要求修改檢控書還是其次，一旦因為這些低級錯誤起了放生效果，警方之前的精心部署便化為烏有，國家安全便無從談起。

這樣的憂慮絕非杞人憂天。去年警方搗破懷疑軍火庫，在單位內檢獲逾百個汽油彈，事後5名男女被控一項管有爆炸品罪，但提訊期間，辯方發現律政司在控罪書及檢控同意書上打錯其中一名被告姓名，中、英文控罪亦有不同，導致被告當庭獲釋，簡直是律政司放生黑暴的最經典例子。更不必說，自佔中開始已見律政司偏袒反中亂港分子，象徵式檢控「佔中9男女」後不了了之便是明顯事例；到了黑暴爆發，律政司庇奸護惡更趨猖狂，警方拘捕過萬人，律政司檢控不足四分之一，更有檢控官被揭出版「黑暴天書」教暴徒逃避檢控，令人咋舌。

今次遭落案起訴的政客人數眾多，幾乎將反對派陣營連根拔起，律政司會否又在關鍵時刻「失手甩轆」，人們只能拭目以待。即使過了律政司一關，司法一關亦是毫無把握，既然連國安法指定法官都會錯誤理解條文批准黎智英保釋，會否又有其他指定法官有樣學樣，或表面從嚴實際從寬，人們同樣只能走着瞧。

明乎此，一眾被告今日能否獲批保釋，可說是司法是否自覺維護國家安全的試金石。國安法第42條訂明被告不准保釋，除非有充足理由相信被告「不會繼續實施危害國家安全行為」，按道理這47人沒有可能逃過收押，惟世事往往比小說更離奇，多麼匪夷所思的事情都會在特區的法庭上演，僅黎智英涉及的刑恐東方報業集團男記者案，在裁定表證成立的前提下，最後也可判其罪名不成立，足見欲赦之罪，何患無詞。

說到底，本港司法界向來由外部勢力代理人把持，他們崇洋媚外，唯英美是瞻，旨意他們自覺維護國家安全，同緣木求魚沒有多大分別。即使港府有意將宣誓效忠的規定擴及所有公職人員，加強監管，但在所謂「司法獨立」實則「司法獨大」的幌子下，這些規定都是治標不治本。惟有正本清源，徹底改革司法，為司法換血，將能不稱位的律政司司長鄭若驊撤職，本港法治才有望回到正軌。