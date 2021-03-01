世界視線：反對聲音靠邊站　特前總統氣勢虹

美國共和黨保守派政治行動大會（CPAC）在佛羅里達州奧蘭多市舉行，其中最引人注目的一道風景線，是矗立會場、高1.83米的前總統特朗普金色雕像，引來不少與會人士「打卡」。另一方面，特氏會否在大會上宣布角逐2024年大選，亦備受關注。

眾所周知，由美國保守聯盟主辦的CPAC素有「保守派高峰會」之稱，前總統列根1974年CPAC粉墨登場，首度公布入主白宮的宏圖，10年後他以總統身份再次在大會上演講，形容感覺就像跟當初邀請他跳舞的人共舞。至於特朗普，早於2011年還是紐約地產大亨時已是大會的常客，並不時發表演講。

特朗普於2024年大選行情看漲的另一風向標，是參議院共和黨領袖麥康奈爾日前接受霍士電視訪問時透露，如果特氏獲得共和黨初選提名，自己將會毫不猶豫地支持他。麥氏在今年1月國會暴亂後跟特朗普分道揚鑣，儘管他在彈劾投票中投下了反對票，卻警告說即使特氏被參議院判定無罪，將來也可能面臨民事或刑事指控。另一方面，眾議院共和黨領袖麥卡錫在國會暴亂後亦一度與特氏切割，但現已「歸隊」，經常跟參議員格雷厄姆等前往佛州的海湖莊園「面聖」，商討中期選舉奪回參、眾兩院控制權的大計。

最近一項調查顯示，超過六成受訪美國民眾表示，希望看見共和、民主以外的第三政黨，證明特朗普此前一再威脅要離開共和黨自立門戶，是吃準了選民厭倦兩黨惡鬥的戲碼，考慮到特氏在共和黨基層的支持率仍然堅挺，共和黨要留住特氏，就注定要被其綁架。正如共和黨一位策略師指出，現在共和黨已徹底淪為「特朗普黨」，反對他的只佔一成左右，人在矮簷下，不得不低頭。

此時此刻要阻止特朗普獲得更多表演舞台的，或許反而是民主黨人。都說特朗普其實沒甚麼政治抱負，只是享受活在鎂光燈下，據說他當年決心從政，只是因為不忿在白宮記者晚宴上被奧巴馬嘲弄，民主黨人繼續對特氏窮追猛打，只會激發起其鬥心，適得其反。