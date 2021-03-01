功夫茶：檢疫中心爆鼠患　笑恥利鼠齊發功

庸官抗疫無能，疫情略回落又瞬間反彈！呢幾日一個「名潮食館群組」爆到唔清唔楚，剛放寬4人一枱、堂食至晚上10時，分分鐘又要取消！要言之，政府無能，始終擾民，佢哋抗疫無方，搞來搞去，最終懲罰嘅都係市民！

唉，封區封廈強檢，勞民傷財；一個「食館群組」立刻前功盡廢！唔通真係食衞局局長改壞名？好叫唔叫偏要叫「肇始」，一味肇始氹氹轉唔去炎，難怪疫情由去年頭爆到鼠去牛來，一朝「潮食」又回到解放前，疫情又比煙花璀璨！

鬼咩！庸官強迫多個行業嘅僱員須完成檢測先可以返工，之不過又因檢測量飆升致延誤通知，導致隱形病患喺社區播毒，加上「安心出行」竟然無助追蹤，防疫多甩漏，再多辣招都係廢！好似源頭不明患者發病前7日嘅密切接觸者要檢疫，較原本兩日大幅延長，檢疫期由接觸日起計兩周；患者嘅密切接觸者如果出現病徵，其家居接觸者要檢疫至少3日，換言之，即係入住檢疫中心嘅人數可能大增！嗱！功夫茶要提醒各位，入住檢疫中心，未必保你安全！

功夫茶並非無的放矢，呢，位於鯉魚門度假村嘅檢疫中心再爆衞生情況惡劣醜聞，東網尋日再接獲投訴，指發現有老鼠爬至垃圾袋覓食，飽食後施施然離去，擔心中心內若有確診者，病毒或會經老鼠傳播開去，直言「可能入嚟檢疫仲危險」！咁又係，香港鼠迹處處，皆因食環署前署長劉利群，由年頭到年尾都捉唔到老鼠，擺到明唔係「利群」而係「利鼠」，啲老鼠仲愈滅愈大隻，佢個朵「劉利鼠群」喺鼠界威到震！

阿哥，喺一眾廢官抗疫甩漏下，依家即使疫苗來了又如何？廢官抗疫，全失方寸，已經難取信於民。民無信不立，你講乜都唔靈喇！庸官從不吸取教訓，好似鯉魚門度假村檢疫中心，早喺去年12月中，已被本報踢爆多達30袋裝有醫療廢料嘅紅色膠袋，堆放中心門外無遮無掩，任由群鼠出沒覓食兼播疫！衞生署起初只稱係日常棄置品，惟兩日後跪低承認當中包括口罩等醫療廢物，被狠批隱瞞公眾利益，處理垃圾不善。

香港防疫一塌糊塗，漏洞百出，食衞局局長之所以被嘲「陳笑恥」，皆因後知後覺，口講「早發現、早報告、早隔離、早治療」卻往往慢10拍，有染疫婦「等到死」都未送檢，佢仲不知羞恥話防疫「滴水不漏」！至於「利鼠群」滅鼠無方，公共衞生烏煙瘴氣，成為環境播毒媒介！香江今日，「陳笑恥」加「利鼠群」雙劍合璧，疫情要受控，要睇兩位廢官如何有絕世好武功偷天換日了！