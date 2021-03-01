一些人說美國在香港利益龐大，不會重手打擊香港，損害本身利益。這只是反映部分的真實。

作為中國的離岸金融中心，香港的資金絕大多數來自內地，以及內地在海外流轉的外匯，美國資金固定在香港的極少，只是到處流竄，使用時也多借用香港及海外資金，例如日本（日圓的套利衍生工具的運作）。 若美國要在香港發動金融攻擊，才四處籌措，以操縱金融價格、製造金融危機來獲取暴利。這是美國寡頭金融集團在全球的運作模式，也因此，美國在香港製造金融危機屬其賺取暴利的手段。美國在香港的投資屬製造業及服務業的多是辦事處，固定投資不多，金融投資也同樣是辦事處，流動性更強，香港出現金融危機和持續的經濟危機對它們無大影響，後者更可趁機炒賣，危機過後，還可重來。在危機中心也不需逃避，反可低價收納香港市場上的資產。

作為離岸金融中心，香港提供的是交易平台，相關需要的專業服務，甚至可在香港以外的離岸提供。只要金融市場的制度不崩潰，交易可以繼續。香港近年的動亂和疫情，又哪有美國金融資本從香港撤退呢？香港的金融市場已經與美國及國際體系結合起來，更多是在虛擬的電子世界裏運作，在地的業務屬少數。

美國要攻擊中國在香港的利益，從金融入手是最方便，傷害也最大。一是美國勢力對香港金融市場的控制影響巨大，佔盡優勢，可以動輒發動大、小的金融攻擊，差不多是予取予攜。二是香港集中中國的內外資金，打擊面會巨大，包括A股與香港相通，打擊香港便直接、間接打擊中國內地。三是金融打擊可以進退自如，一方面香港的體制是開門揖盜，缺乏防範制約的機制，另一方面金融危機的損失即時巨大，或可摧毀香港實體經濟（例如破壞港元匯率），但可隨時恢復離岸的市場和交易，離岸市場功能與香港實體經濟關連不大。

依此，香港離岸金融中心是美國的金蛋，並不需要破壞，但這不等於美國要為此改變衝擊香港的實體經濟，以及策動顛覆香港治權的政治行動。

要明白美國對華對港的政策，要把香港的離岸金融中心與實體經濟分開考慮，更要把香港的政治與金融分開，才可以不會麻痹大意，失去防衞之心。

香港依恃的是中國內地資金依靠香港，美國借此予取予攜，但若中國在香港離岸中心設置有效的防衞機制，打擊美國的暴利機會，美國便不會善待香港的金融中心。它爭取不到便會毀之。