香港中文大學在反修例暴亂中扮演重要角色，成為暴徒「封鎖交通要道」的「戰鬥堡壘」，內藏大量暴亂工具，聚集數以千計的暴亂分子，「召喚」支持暴亂之人前來聲援，抗擊警察……一時間彈煙滾滾，火光沖天，暴亂分子一片狂呼。如此表現，香港中文大學遂獲「暴亂大學」之聲名，臭名昭著。人們很是擔心，這所「暴亂大學」會不會成為長期培養、輸出暴亂分子的「人才基地」？

香港中文大學墮落如斯，是校方管理層和部分師生合力造成的，是反中亂港勢力長期滲透校園的結果。其中大學內的學生組織作用極大，這類組織香港各大學皆有，政治取向相同。2014年的「佔中」，就由中大學生組織領頭率領學生浩浩蕩蕩殺入金鐘，搶先於那些反對派的老傢伙，發起了「佔中」。在他們的宣言中，不僅充滿了反中亂港的歪理謬論，還「獨出心裁」的鼓吹要把香港「從中國新殖民主義的奴役中解放出來」。

在他們看來，香港從來不是中國的土地，他們把中國從英倫手裏收回來，視為「新殖民主義」，這是他們鼓吹「港獨」的「理論根據」。可見數年之後在反修例暴亂中提出的「光復香港，時代革命」實有所本，無怪乎，他們在暴亂中表現得特別興奮和瘋狂。

在他們眼裏，英夷「船堅炮利」，搶走、霸佔香港是理所應當的。中國收回故土，倒成了「殖民主義」，他們現在要趕走「中國的新殖民主義」，讓香港重歸英倫或「實現獨立」。這就是他們的歷史觀、香港觀、中國觀。上過幾天學的人、讀過幾本書的人，若荒謬起來，往往是非常可憐和可笑的；倘若頑固起來、狂妄起來，那是非常危險的。

君不見，新一屆中大學生組織，在《港區國安法》頒布後仍在校園內從事涉違反國安法的活動，日前更叫囂要阻止國安教育進入校園，他們也狂得太沒邊了。警方國安處還等甚麼？須知道，香港國安法教育要想順利展開，首先就要排阻力、拔釘子，這個過程也是最好的國安教育！