大陸海關總署以驗出含有害生物為由，暫停進口台灣菠蘿，民進黨當局氣急敗壞，一方面譴責大陸，一方面呼籲「全民吃菠蘿」，有些官員更在網上貼圖示範吃菠蘿，鬧得不亦樂乎。歷史總是驚人相似，3年前台灣香蕉等農產品同樣面對滯銷問題，當局也是要求「全民吃香蕉」，時任行政院長賴清德更推薦香蕉帶皮水煮再搭配醬油、大蒜的吃法，成為一時笑談。都說政客如戲子，其實台灣政客比戲子更滑稽。

也難怪民進黨當局如此焦慮，台灣外銷菠蘿逾九成輸往大陸，大陸大門一關，他們除了號召「全民吃菠蘿」，還有甚麼辦法？正如台灣評論員指出，同樣的問題若是發生在國民黨執政時代，還可以跟大陸當局溝通，而現在則完全沒有辦法解決，民進黨只剩一千零一招，叫大家多吃水果。

說來實在諷刺，一個小小菠蘿就把台灣政客急成這樣，平時的底氣和傲氣不知都丟到哪裏去了。早前台灣陸委會狂稱大陸需要並依賴從台灣進口貨品，其實明眼人都知道，台灣對大陸貿易依存度愈來愈高，貿易順差愈來愈大，只要大陸稍為改變惠台政策，台灣就吃不了兜着走。道理很簡單，停止台灣菠蘿及其他農產品進口，陸方不會有任何影響，受損的只是台方，民進黨當局揚言要開拓其他市場，不過是自欺欺人。早在多年前，蔡英文就揚言要推動「新南向政策」，結果如何？反而愈來愈離不開大陸市場。

這就叫形勢比人強，兩岸實力早就不在同一層次，和平相處才是台灣唯一出路。偏偏民進黨執政者不知壞了哪根筋，不斷惡意挑釁大陸，甚至甘願充當美國遏華棋子，將兩岸推向戰爭邊緣。實際上，一旦兩岸真的開戰，大陸也許根本不必動武，只需經濟封鎖就可以將台灣逼入絕境。別以為這是危言聳聽，大陸只是略施懲罰暫停菠蘿進口，台灣已經受不了，更遑論全面經濟封鎖。