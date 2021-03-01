打定唔打？打咗會唔會衰過唔打？副作用會面癱甚至冇命？相信最近很多香港人都處於人生交叉點，對於接種新冠疫苗，都有大同小異的疑問。而政府大事宣傳，高官率先自己打針，難道會靠害嗎？可是經驗教訓，如此大型計劃，無能政府幾乎次次有甩漏，單是事先審批已經含糊其詞，龍門任佢搬，好像把市民當白老鼠，尤其是長者列為優先接種，背後的風險無法預計。

上周六是政府第二日安排優先群組接種新冠科興疫苗，但已有72歲長者打完針後出現心悸症狀，心跳升至每分鐘100下，需要送院治理，成為首宗疫苗反應事件，幸好暫無大礙，但會否陸續有來？有醫生指出，科興疫苗接種指引提及，未受控制嚴重慢性疾病的患者，需待病情穩定才可接種，建議長者接種前查詢家庭醫生。但話雖如此，去到接種中心，又沒有要求有相關醫療紀錄或確認書才可以打針，口頭上講兩句便可，根本沒有足夠保證接種者的健康狀況。新聞所見，市民都似乎感受到絲絲不安，即使到場，紛紛打退堂鼓，接種中心人龍都減退。

市民反應一般，首批100萬劑科興疫苗不知何時才打完，但內地及德國研發的58萬劑「復必泰」亦在同日運抵，餘下40多萬劑亦將於本月初到港，一下子200萬劑，即是要有100萬人打針才可以消化，這個數目真的可以短期內達到嗎？

由於復必泰疫苗對於冷藏要求較高，需放置在攝氏零下75度的環境，亦需要正確解凍程序，儲存及使用要加倍小心，稍一不慎便會泡湯，錢銀損失固然巨大，如果打了變壞針入人體，這個責任誰可以負擔？當然是盡快打最穩陣，但以現在走勢，恐怕還要擺放幾個月了，甚至一年半載。

政府本來視疫苗為雷霆救兵，現在看來如意算盤未必打得響，若打疫苗出現甚麼事故，這200萬劑恐怕「搵人要」。