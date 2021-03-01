新一份財政預算案公布前，港府強調2020-21財年有3,000多億元赤字，儲備由1.1萬億元跌至8,000億元。結果赤字是2,576億元，儲備是9,027億元，錯得離譜。不過，香港歷代財爺都是估，而且錯得一致，逢赤字必講多，逢盈餘必講少。他們可能都在做期望管理，估對估錯，冇乜所謂，反正估錯又不會被處罰。

今次預算案一個引起社會負面反應的討論是加稅。預算案提出：一、股票印花稅由0.1%加至0.13%；二、私家車首次登記稅加15%；三、私家車牌費加30%。在疫情嚴峻、人心虛怯時提出加稅，極不適合，市民心情欠佳，添加經濟壓力，特別是增私家車牌費，對靠商用汽車作為工作或收入工具的司機或中小微企影響至大，港府應該三思。

財政赤字大引起討論，香港是否要開徵新稅種？筆者認為香港貧富懸殊嚴重，堅尼系數是0.539，除稅及福利轉移後是0.473，均跨越危險界線，更排在全球尾3。這反映香港社會貧者愈貧，富者愈富，社會學者認為這是不少社會不穩和社會問題的根源，而稅的運用正是處理貧富問題的工具。在香港，正是有權和有工具的財政司負責。

筆者認為今年不應加稅，若一定要加，請務必不要壓向打工仔和中小微企。對於如何利用「稅」這工具去達致糾正貧富問題和增加收入，筆者有以下建議：一、稅制：（a）利得稅，公司盈利200萬元以上的，加1%；（b）薪俸稅，取消標準稅率。二、增資產增值稅：（a）物業買賣有盈利的，須交物業增值稅；（b）股票買賣有盈利的，須交買賣股票盈利增值稅。三、增奢侈品稅：一些非生活必需品，或高價物品如遊艇、豪華汽車、珠寶首飾、高價手錶等。

自從全球化後，各國各地都因這變化而走向貧富懸殊，社會兩極化，愈是經濟發展地方，情況愈嚴重。表面上這是全球化的代價，實際上是富者特別是富可敵國的跨國公司和商人，在各地都影響或操控政府、官員和議員。作為政府，是完全可以運用政府權力如稅制和福利制度調校，合理地處理財富分配，讓充裕的國家和地方，其成員都可以分享經濟成果，以減低不公平、不公正和不公道的狀況。今日因為「貧」多得而不肯，日後必換來動盪社會，不同的國家都有相同的歷史教訓，香港要重蹈覆轍嗎？

高官也不要恫嚇港人，由2022-24年，平均每年只有150多億元赤字，這「小數」隨時可化赤為盈，更何況2025-26年有近200億元盈餘和7,758億元儲備。做好財政司工作，做好改善貧富問題，造福市民，唔該！