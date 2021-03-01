港府在大年初七有限度恢復晚市堂食，但進入食肆的市民必須掃描「安心出行」二維碼，或留低個人聯絡資料。有關做法出於追蹤疫情需要，筆者認為犧牲少少個人私隱無可厚非，所以對某些港人千方百計杯葛，並搬出港府全民監控等藉口十分不屑。不過，大前提是有助追蹤疫情，惟從「名潮食館」群組感染大爆發觀之，「安心出行」似乎並無作用，一言以蔽之：廢也！

為何如此說？皆因有爆疫期間光顧「名潮食館」並掃描「安心出行」二維碼的市民，至今沒有收過程式通知上址爆疫，遑論要求檢測，質疑無用；甚至乎，衞生防護中心直到現在仍未能聯絡或找出所有曾光顧上址的食客。創科局局長薛永恒則顧左右而言他，一時說會否發放通知由衞生防護中心決定，一時又說市民收不到通知可能與電話網絡有關，後來甚至直認有多少潛在或確診個案是透過「安心出行」找出，當局並無紀錄，末了還強調政府不會透過該程式收集市民行蹤。

這就是典型的為官避事作風。港府之所以推出程式，原因是為了防疫及追蹤患者，詎料在別有用心的政客煽風點火下，「安心出行」被抹黑成監控市民的工具，而港府居然隨着指揮棒起舞，為免遭市民質疑，不惜放棄「安心出行」的真正作用。請問一聲，若這個程式根本無助追蹤患者，連最低限度的提醒通知也欠奉，到底為甚麼要規定市民掃二維碼？作用在哪裏？

船頭驚鬼，船尾驚賊，高官個個怕事避難，萬事不沾身，以為這就是為官之道，殊不知這正是害死香港的原因。正因為由特首到各司局長皆虛應故事，胡混度日，回歸以來特區才會一事無成，競爭力跌跌不休。前年黑暴爆發，高官不是跪低就是龜縮，終於令香港亂成一團；現在疫情不止，高官卻連果斷追蹤患者、截斷傳播鏈都不敢做、不肯做、不願做，到底這場世紀瘟疫何時才能平息，天曉得！