人們常說，這一代年輕人向上流動的機會少，置業無望，因而積聚偌大怨氣，成了社會致亂之源，筆者卻對此說一直存疑。

日前，我任教過的一位副學位學生傳來照片，跟我分享喜悅。他到大灣區工作數年，當上了物業管理公司的主管，事業取得小成，剛買來一輛價值70萬元人民幣的房跑車，車子型格而霸氣，我看着新車照片，打從心底裏替他高興。

筆者教過的學生不少，很多畢業後便四散，離校10年後仍然跟我緊密聯繫的，大抵不超過20個。這20人當中，目前年薪過百萬元的，大約有5位，比例不算太小，起碼不比我昔日同樣是畢業10年後的同學和朋輩小。當物業主管的一位雖然優秀，但據說暫時年薪還未達百萬元之數，故上述的5人行列，尚不包括他在內。

那5人之中，兩個是有父蔭的，其餘3個都是出身於普通家庭，而且是由副學位升讀銜接學位的一批，也就是說，他們算不上是唸書最出色的一類學生。但是今日的社會，機會不少，你只要肯拚，還是能贏的。觀乎那20個人家的孩子和女兒，目前擁有自己房子的，比沒有的多，有些固然是靠父母幫忙，但好些也只是靠自己的一雙手。

所謂的社會流動性低，只是表面現象，我且看畢業10年的舊生，很少是要過着艱難日子的。他們大部分能夠成功「向上流」，原因有幾個：第一，政府及資助機構普遍薪酬高，只要能入職，生活就有保障；第二，有父蔭的一批，也容易有人脈關係，想求得一份好工不難；第三，網絡時代商機處處，年輕人懂發掘，往往就能挖出金礦；第四，他們尋找工作的範圍可以擴展至大灣區，內中機遇無數。

還有，乘着中國經濟崛起，我身邊因炒賣中資股而致富的小伙子，原來還不少呢！