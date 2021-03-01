疫情反覆，政府無能，清零很難；現實生活中，婚姻反覆，相愛很難。都真係唔講都唔知，喺兩性關係中，男士一向予人強者印象，所謂「丈夫有淚不輕彈，只是未到傷心處」，是以家庭案件中嘅施虐者，必多被認定係男性。

原來大錯特錯！男人也有弱者，「怕老婆」這種「季常之癖」源遠流長。話說宋朝有個叫陳慥嘅人，佢老婆柳氏非常兇悍，且性妒嫉，陳慥好鬼怕佢，蘇軾知道後作詩嘲笑：龍丘居士亦可憐，談空說有夜不眠；忽聞河東獅子吼，拄杖落手心茫然。「河東獅吼」原比喻佛教神威，後人因陳慥妻柳氏吼聲如獅，便借用為老婆發惡非同小可；陳慥字季常，「季常之癖」就此用來嘲笑怕老婆之丈夫。

言歸正傳，時代雖變，有啲嘢依然不改，好似怕老婆；有啲嘢又出乎你嘅「想當然」，好似「女人，你的名字是弱者」又錯到離罩！去年首3季，本港發生嘅2,000多宗家暴個案中，原來有近300宗嘅受害者係男性，即大約每7個受害者便有一個係男性！有受虐人曾被老婆「扑穿頭」，須送院縫8針；或有因妻子苛索購買值逾10萬元名錶而遭惡言相向。

社福機構指出，佢哋每年接獲約50宗男士家暴求助個案，求助者普遍忍受伴侶暴力3年以上，部分甚至受虐長達5至10年，可見女人懂得「分手要狠」，而男人卻係「你都幾忍得」，婆婆媽媽，拖泥帶水！看來，本港有5間供女士入住嘅庇護中心，但只有一間可供男士入住，顯然太高估男人嘅心理質素。

時代不同，「女人頂起半邊天」，佢哋喺經濟上不靠男人，男人根本惡唔出樣！如今女人趨向事業型，好多現象已經逆轉。老朽深感「男人之苦」，在此希望男人咪死要面，有冤屈要喊出嚟，畀女人打要第一時間躲進「男人之家」庇護中心，才會看到綠色生機！