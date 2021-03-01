牛轉乾坤，正月十八加盟「龍門陣」，謹向左鄰右里拜個晚年，祈時加指導，並肩為民發聲，不平則鳴，不公則攻。

自2016年9月參加立法會的區議會功能界別全港直選，爭取連任，最終因尚欠10,694票而落敗，卻得到全港各區各階層的233,236位市民支持，這是一個十分不簡單的、龐大民意授權，這是屬於全港性質的市民信任。筆者撫心自問，勝負對於選舉來說是平常事，可是在連任失敗的挫折面前，是否便就此告別了之？反正早已在競選期間公開表明是次參選是終極一戰了。

筆者思前想後，過不了自己要堅定堅持堅毅為市民服務決心的一關。難道選不上議員便辜負了23萬多市民的信任嗎？難道人不在立法會便放棄了23萬多市民的託付嗎？難道承諾的兌現只可以在立法會內嗎？難道許多從未見過面的市民投下了支持的一票後，自己就這樣頭也不回一走了之嗎？反問自己在做一個投票者時也會希望自己要支持的人這樣幹嗎？在反覆的思想交戰後，筆者決心開創一個在全港直選落敗條件下，繼續鍥而不捨、披荊斬棘，履行承諾，為市民監察政府施政和立法會運作的新模式，「23萬監察」的平台便是這樣應運而生。

5年來「23萬監察」揮斥方遒，指點議會，激揚文字，糞土當代漢奸走狗。歷年重大政治和社會事件，從不缺席，歷次各種選舉都有身影。不完整統計發表過文字評論逾600篇、政論短片近200輯、媒體訪問報道無數。

時窮節乃見，梁子穎、莫健榮、鄧家彪、李樂昕諸君沒有離棄選舉落敗的筆者，無私無畏陪伴和支持筆者把「23萬監察」辦下去。

患難見真情，在熟悉的面孔紛紛「人未走，茶已涼」的時候，幸得《東方日報》仗義支持，無限信任，給予寶貴篇幅一角，才有5年之果。