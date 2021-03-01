新春伊始，內地新一波「70後」省部級幹部提拔潮迅速鋪開。譬如，中國遠洋海運集團副總經理張為升任上海市副市長，中國五礦集團副總經理任珠峰外放任江西省副省長，廣西北部灣國際港務集團董事長韋韜北上擔任山西副省長，國家發改委國民經濟綜合司司長嚴鵬程空降任河北省副省長，江蘇淮安市委書記蔡麗新調任廣西壯族自治區政府副主席，北京市通州區委書記曾贊榮調升山東省副省長。

不難看出，這批官員選拔仍然以中央空降或跨省調升為主，而且以國企高管佔了相當比例，這與當前做強做大國企的政策息息相關，勢頭已經蓋過了最初風生水起的金融系統。就年齡而言，曾贊榮生於1969年8月，屬於「準70後」，顯示當前年齡劃線界限略有放寬。而其餘均為70年代生人。

像曾贊榮這樣得到重用的北京幹部，並非個案。2月10日，湖南省副省長吳桂英升任省委常委兼長沙市委書記，成為該市史上第一位女首腦。吳桂英與曾贊榮一樣來自京城，此前擔任北京朝陽區委書記。長沙作為中南重鎮，其市委書記前途一直不錯。現任寧夏黨委書記陳潤兒、江西省長易煉紅、陝西省委副書記胡衡華，就是前3屆長沙書記。吳桂英作為女性京官，仕途看漲。

目前全國範圍內還有不少類似的北京區官。雲南省委常委兼昆明市委書記程連元也曾任朝陽區委書記，山西省委常委兼大同市委書記張吉福曾任北京平谷區委書記。剛剛升任全國總工會第一書記的陳剛，此前也是由朝陽區委書記外調貴州省委常委兼貴陽市委書記、河北省委副書記兼雄安新區工委書記。

又如現任甘肅省委書記林鐸，更是上述諸人的老前輩，曾經擔任北京西城區委書記。西城是中南海所在地，也是金融街所在地，幾乎囊括了所有中央大型銀行總部，其政經地位不言而喻。林鐸2010年外升黑龍江哈爾濱市長、市委書記、省委常委，陸續調任遼寧省委常委兼紀委書記、甘肅省長，2017年3月升任甘肅省委書記。短短6年多時間，由區委書記成為一方諸侯，速度驚人。

4大直轄市的區委書記，升遷機會相對較多，尤其是北京、上海二市為最。作為政經中心，其官員的城市管理經驗、國際視野和綜合質素，都相對較高。而北京作為天子腳下的首善之區，更具特殊優勢，直接為中樞服務，易入上峰青眼。而且日常與中央各部委、央企、銀行、軍隊等打交道，政治資源非外省可比。例如，作為中心商務區CBD所在的朝陽區，更是一枝獨秀，連續3任區委書記陳剛、程連元、吳桂英，分別得以外調執掌貴州、雲南、湖南3省省會，環顧全國，也是絕無僅有的。

今年下半年，內地省級黨委大換屆即將拉開帷幕，為明年中共二十大作組織準備。從2019年開始，「70後」省部級選拔速度漸快。在省委大換屆中，預料相當一部分「70後」將進入省委常委序列，以彌補幹部年齡結構斷層。