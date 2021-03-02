正論：黑暴死灰復燃　司法漏洞再現

百足之蟲，死而不僵，特區暴潮又再次印證這句說話。當大家以為止暴制亂見功，打殘反對派，黑暴已經銷聲匿迹，昨日在法院門外聚集的逾千黑衣人與同黨，告訴全世界，他們從來沒有消失，不會就此罷手，只是等候時機出動作亂。

去年發起或參與民主派「35+」初選的47人，包括戴耀廷、區諾軒及大量泛民人士，被指違反《港區國安法》，早前被捕及落案起訴「串謀顛覆國家政權罪」，昨日於西九龍法院提堂，網絡上有文宣造勢，呼籲穿黑衣及到法庭踩場，昨日凌晨時分，已開始有約20人到法院大樓外輪候公眾籌聽審，愈排愈多甚至大排長龍，亦有團體到場示威，現場聚集人數超過100人，多數身穿黑衣。警方早上一度舉藍旗警告在場集會或遊行乃屬違法，要求即時散去，但人群漠視警告，擾攘多時仍未散去，至下午氣氛緊張，最高峰時超過一千人聚集，警員需要高舉《港區國安法》的紫色警告旗。

不要小覷這千多人，或許與黑暴最瘋狂時期有段距離，但星星之火，可以燎原，前年中修訂逃犯例最初反對聲音都是社會少數人，可是在反對派鼓吹，政府綏靖政策下，示威愈演愈烈，終致不可收拾，當年戴耀廷最初提出「佔中」，政府還以為書生論政，不當作一回事，結果埋下所謂「違法達義」種子，遍地開花，影響深遠，有誰敢寫包單不會歷史重演？在《港區國安法》的陰影下，昨日法院外依舊聚集逾千人，政府若不正視問題，黑暴隨時死灰復燃。

民不畏死，奈何以死懼之？不少黑暴分子都像被洗腦，警方形容其亢奮程度跟吸食毒品十分類似，陷入政治瘋狂狀態，擲汽油彈製造炸彈，警方射催淚彈甚至開真槍都不會嚇退，就算判入獄坐監都自比義士，獲得網民歌功頌德，似乎死也死得甘心。對付這些暴徒，單靠重刑不足以阻嚇，一定要嚴厲繩之以法，一個都不能放過，把他們鎖進牢獄，才可以真正制止暴徒行為。

《港區國安法》對保釋門檻十分嚴格，不枉不縱，其中一個理由就是防止嫌犯在保釋期間再犯事危害國家安全。別的不說，戴耀廷因涉嫌鼓吹非法佔中在前年4月被判監，服刑4個月後獲得法官批准以10萬港元保釋等候上訴，今次戴耀廷涉及「串謀顛覆國家政權罪」，言行主張「35+」和「攬炒」，主要便是在保釋期間干犯，若果當日不放他出來，或者不會發展成今日的局面。而看看被告名單，有不少是曾經被捕但未有落案起訴，放虎歸山，必有後患。

自從前年爆發反修例風波，警方拘捕超過一萬人，然而僅有二千多人被檢控，比率兩成多，十分之低，即是有八成涉嫌暴徒不獲起訴，逍遙法外，繼續在外面搞風搞雨、胡作妄為。就算上庭受審，也有不少因為律政司檢控出錯而脫罪，又或者法官輕判，例如擲汽油彈宣洩不滿的15歲少年竟然初審獲判感化。昨日在法院外聚集的群眾，又有多少是曾經被捕之後放生？警察拉人，司法放人，暴徒不會從此做好人，一時僥倖，更助長他們食髓知味再度犯事，亦會向年輕人散播錯誤訊息。

由律政司把關檢控一環，本身便是司法制度最大漏洞。法官判錯案還有機會上訴又或是終審，但律政司放錯人，決定不檢控，素來以「檢控獨立」來作擋箭牌，不受外間監察。壹傳媒黎智英刑恐東方報業集團男記者案，檢控便拖了超過二年，東方及受害記者先後17度去信問「告與不告」，律政司都虛答了事，之後黎智英表證成立竟然脫罪，律政司上訴亦是拖至最後限期，至今仍然未排期聆訊。外號「避政司司長」的律政司司長鄭若驊其身不正，醜聞不絕，上樑不正下樑歪，包庇黑惡，疑有「內鬼」故意出錯放生暴徒，連法官都開腔斥律政司塞責，可想而知問題的嚴重性。

反對派有不少黃絲大狀作軍師，熟悉司法制度操作，一方面滲透律政司，一方面利用網絡言論，以及派人在法院外聚集，企圖向法官施壓，再加上英美歐等外部勢力大合奏，企圖迫使放人。若果庭內的人涉嫌「串謀顛覆國家政權」，庭外聲援的人，喊黑暴口號，支持危害國家安全，挑戰國安法，難道不算是同樣犯法？

涉及國家安全，拉人不用猶豫，檢控不能手軟，見一個出來搞事便拉一個告一個，才可以遏止後來者。暴徒不會自己消失，特區好不容易才有寧靜片刻，絕對不能再重蹈覆轍。