功夫茶：貸款救民慮不周　不知慎言幫倒忙

庸官根本心中無民，點會明白安民之道在於察民疾苦吖？市民過去一整年，面對政府抗疫無能，市面百業蕭條，至少25萬人丟飯碗。喺咁嘅困境下，相信絕大部分市民都希望政府於新一份財政預算案，每人派一萬個大洋江湖救急！可惜官員諸多藉口，一味話要「睇餸食飯」，懶理非常時期市民生活於水深火熱中！

眼見市民失業到無隔宿之糧，政府竟化身財務中介叫人借錢，擬設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，向失業人士提供最多8萬港元貸款。對於一個長久失業者，不是直接派錢給他解決燃眉之急嗎？點解仲鼓勵佢先使未來錢？

財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會時表示，期望貸款計劃設計上盡量寬鬆，申請人須提供失業聲明，為避免濫用，申請人要支付1%利息，以增加還款成本，令公帑用得其所，強調如借款人可按時還清貸款，則可收回全數利息。表面睇來，政府咁幫到手，點都好過叫失業人士向大耳窿借或碌爆信用卡，利疊利，息口驚人，分分鐘賣腎都唔掂！丟飯碗嘅打工仔真係要眼噙熱淚，對政府嘅德政山呼萬歲咯！

有議員關注計劃未能惠及放無薪假嘅市民及應屆畢業生；有勞工顧問委員會勞方嘅代表更指出，依家受疫情影響，好多工友開工不足，被迫放無薪假，佢哋急需財務周轉，亦有足夠能力還款，但就未能申請有關貸款，批評港府古板，將佢哋拒諸門外，質疑當局係「為做而做」。唉！庸官推新政策，有邊樣係思慮周全㗎？施政不是堅離地，就係被斥不食人間煙火。

鬼咩！港官出名薪高糧準，飽漢又怎會知餓漢飢喎！依家庸官就表示計劃難以如「復活蛋」一般滿足所有願望，今次希望可聚焦協助失業人士！而「失焦」人士就你諗你咯！作為財爺下屬，說話涼薄不知何謂執政為民都算咯，仲要廢噏甚麼「復活蛋」理論！無疑係幫倒忙兼倒米，就算好事都變壞事，阿哥，外人睇到仲以為係內鬼搞事！試問成何體統？功夫茶倒想請許局長食「滾蛋」！滾兩滾，說不定頭腦會清醒啲！

咁講喇！庸官救民無能，自己製造幸福就有方！好似許正宇咁吖，身家豐厚不在話下，上年4月上任佢就申報同老婆及家人於2010年以4,199萬元買入大坑一物業，4人以聯權共有方式共同持有物業；2019年4月，業主再拆契改以分權共同持有，4人各持四分之一業權；其妻後來將業權賣給愛郎，再於2019年以首置業主身份8,600萬元購入中半山一個單位，咁就慳番約925萬個大洋印花稅！呢，若然港產官僚能以呢種心細如塵嘅好橋為百姓謀幸福而非搵首置着數，民怨又點會如火，熱到爆炸喎！