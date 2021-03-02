世界視線：暴力歧視無日停　美國華裔怒吼了

華人散居世界各地，近年排華、驅華的活動減少了，但華人的地位並沒有獲得顯著提升。上周六，美國紐約舉行了一場主要是華人參加的亞裔集會，有人形容這是華人版的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。近千華裔及當地政界人士當日站出來抗議亞裔人士遭到仇視及無端的暴力攻擊，可是，運動的規模及參加人數，在在顯示「華人的命也是命」這個主題，並未獲美國主流社會的關注及認同。

參加者當天打出不少口號，包括「停止流血事件」、「別把我們當代罪羔羊」等，呼籲美國社會關注亞裔人士遭到歧視及不公平對待，紐約市長白思豪、參議院民主黨領袖舒默等政界人士均有出席，大會亦強調了紐約市去年發生30宗針對亞裔的仇恨犯罪，由去年至上月底，亞裔遭騷擾的個案約500宗，而在上周，就有一名亞裔男子遇刺。在人人可擁槍械的美國，被針對的種族十分危險！可惜，當天華人的抗議活動並沒有在美國掀起大波浪。

事實上，美國主流社會對中國及華裔的印象近年持續轉差，尤其是2018年特朗普掀起中美貿易爭端，並發起對中國「千人計劃」的反制行動，然後是去年新冠肺炎疫情被特氏政治騎劫，一句「中國病毒」令美國華人及世界上的華人都成了「被原罪」一族。

如今，華人在美國的處境愈來愈不妙，被罵被打之外，連土生土長的美國華裔亦遭人要求離開美國；形形色色的罪行中，施襲者其實是針對華裔，只因無法辨別日裔、韓裔甚至亞洲多地的黃種人，才令大量亞裔人士亦遭不公平對待。

美國不是自由民主的燈塔嗎？拜登上場後雖然簽署了法令，要求停止針對亞裔的不公平行為，但美國人並沒有認真聽。美國國家衞生研究院去年發表了一份報告，揭露過去一年多的時間裏，美國調查了189名科學家及在美遊學或交流的科研人員，80%屬亞裔，逾100名華裔科學家或是被控，或是被要求離開所屬機構。美國官方機構針對華裔的行動沒有停止，民間惡行怎可能偃旗息鼓？