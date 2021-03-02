神州觀察：非法採礦毀生態　官員爭做保護傘

生態環境保護功在當代，利在千秋，這是內地當局喊了多少年的口號，乃至要求像保護眼睛一樣待之，然而口號易喊，做起來難。青海省祁連山麓木里煤礦遭私企非法開採14年，給該區生態資源及環境帶來毀滅性破壞，進而牽扯出一批貪污受賄、為私企大開綠燈的保護傘官員，而該現象在其他煤礦大省及各類生態環境保護方面亦很常見，卻不知當局如何破解困局？

最高檢日前通報，以涉嫌濫用職權罪、受賄罪對青海木里煤田管理局前局長李永平作出逮捕決定，指其收受當地「隱形首富」馬少偉錢財，對非法開採煤礦的情況視而不見。李永平長期在青海煤炭能源領域工作，曾擔任省煤礦安監局事故調查處副處長、處長，省煤礦安監局安全監察處處長，省能源發展（集團）有限責任公司總經理、黨委副書記等職位；去年8月已因木里礦區非法開採問題遭免職調查，同時遭免職調查的還有該省多名大小官員。

而案中的「隱形首富」馬少偉乃青海省興青工貿工程集團有限公司董事長，被指在礦區非法採挖14年，採煤或達2,500萬噸，獲利逾150億元人民幣。令人觸目驚心的是，該企業實行「開膛破肚式」採挖，導致成千上萬年形成的凍土層被剝離，或會令當地水源涵養功能消失殆盡，地表大面積發生不可逆轉的乾旱化，不僅嚴重破壞自然生態系統，更導致優質焦煤、可燃冰等不可再生資源遭毀滅性破壞；然而就是這樣一間企業，竟可打着礦區生態治理修復的旗號長期非法開採，且每次都能事先得知政府的檢查行動，顯然都是保護傘的功勞。

此案究竟牽涉多少保護傘官員目前尚不清楚，畢竟腐敗利益集團都是盤根錯節，關係隱蔽複雜，像內蒙古涉煤領域早前掀起的「倒查20年」反腐風暴，至今仍在繼續，不時仍能揪出幾個「靠煤吃煤」的貪官來。青海省前副省長文國棟亦被指「靠煤吃煤」，充當木里礦區非法採煤的保護傘，上月遭當局「雙開」，此人與上述私企搞利益交換，致使相關亂象整而未治、禁而不絕，誰又知道接下來會否有更大的貪官被揪出？

眾所周知，位於青海、甘肅兩省交界的祁連山脈乃西部地區重要的生態安全屏障，該地區的非法開採問題由來已久，當局並於2017年展開了力度空前的問責風暴，及開啟了最大規模生態保衞戰；在此之前，國家領導人更多次就此作出批示，結果至今仍亂象不止，破壞仍在繼續。時任甘肅省委書記王三運被批消極應付中央指示，不作為不落實，同類的秦嶺違建別墅案何嘗不是如此？地方上下統統陽奉陰違，甘於腐敗墮落，生態環境領域展現的不過是問題之冰山一角。