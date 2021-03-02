中文大學新一屆學生會幹事會當選時提出的參選宣言及政綱反對國安法，批評校方，結果為校方制裁。他們在接受訪問時還痛責校方，強調他們是4,000名學生選出來的，有民意支持。不過，最後還是要撤回參選宣言以及政綱，承受不了涉及犯法、面對刑求的政治壓力。所謂民意也者，與法治衝突下，毫無意義。

為甚麼他們要反國安法，偏重「港獨」傾向呢？學生會幹事會的工作不是政治運動，而是服務學生的福利。中大學生會多屆的傳統卻是政治為重，不惜參與動亂，甚至寧願與外人破壞校園來宣傳他們的政治訴求。但始終是少數人參與，更多的是校外人士和離校的校友。侵犯校園，牴觸校規港法，被追緝、拘捕、刑求是必然的。

一是在學生會幹事會的選舉提出政治要求，已經與選舉的目的相反，篡奪選舉。二是難道他們相信有4,000人投票支持，便可以違法亂紀嗎？難道他們不知道，法治是凌駕民主？4,000人在學生總數中屬少數，更是中大群體中的少數，怎可以代表現屆學生和中大，也怎算是民主呢？

中文大學有歷史悠久的政治與行政學系，應該有教學生甚麼是民主、民主與法治的關係，參與動亂和學生會的積極分子應該不少是有修讀該系課程的，為甚麼他們不懂民主呢？民主是否可衝擊一切呢？

很可惜，該系的老師經常支持學生，今次也聯署反對校方「迫害」學生會。他們是否只教導學生去抗爭，而不教導甚麼才是民主本義，民主是否不應守法，不應在法律的框架內作政治妥協？中大被稱為「暴大」，政治系是否也偏向於革命，作為「暴大」學生的支撐？

學生自治是訓練學生將來自立，但近年學生會變成一小撮政治學生把持學生會組織資源、從事不法政治活動的平台。這已經不是一、兩年的情況，從反國教之初已開始，差不多有10年經歷，形成校內外結合的政治勢力。勢力愈大，在校內影響愈深，作為愈來愈囂張不守法。在前年的反修例動亂裏，全然暴露了他們的組織關係和暴力傾向，校園變成了他們頑抗政府與社會的基地。10年積聚，他們便不止學生會參選的一群、在入學對新生政治宣傳的一群，背後還有校內的一些教師、校外的政治團體。在國安法的威懾下，他們還敢以反國安法參選，不依法也不畏法。撤回政綱是為勢所逼，並不是真的悔改。

法律只能治犯法者，治本從源，香港社會也許要與大學好好地查清這個勢力的來龍去脈，從根本處整頓。