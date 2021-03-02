行政長官林鄭月娥「欽點」的行政會議，是香港回歸以來表現最糟糕、成員最糟糕的，尤其是召集人陳智思，直到今天，還在為反修例黑暴，為大量年輕人淪為黑暴幫兇，甚至在黑暴中「衝鋒陷陣」、干犯種種罪行「卸責」，賴三賴四，顛倒是非。

日前，陳智思在接受訪問時說，不能責怪香港年輕人對中央政府和「一國兩制」不信任，並指香港政府未能妥善處理中港融合帶來的問題，又說政府未能與市民有效溝通，導致社會矛盾和政治爭拗。陳智思還以修訂《逃犯條例》為例子說明他的看法。

這些「高論」，乍聽之下，還以為是哪位反對派政客在說話。可見林鄭月娥組建的行政會議、挑選的成員是何等不堪，思想問題多多，做人做事德性有虧，毫無承擔。一滴水見大海，行政會議的差劣表現，可見「港人治港」的表現之差劣。

大家記得，反修例暴亂初起，行政長官六神無主，亂了方寸，綏靖跪低，和行政會議一班人的「想法」不無關係。陳智思多次拋頭露面，完全不理行政會議的「保密規則」，放言高論，指摘政府在修訂《逃犯條例》工作中出現問題，激化社會矛盾。他還放出政府會考慮收回「草案」的消息，令暴亂勢力氣燄更盛，對政府窮追猛打。我們不知道，林鄭月娥的綏靖路線一直持續，愈跪愈低，是不是受了行政會議諸位大仙的影響，但我們知道行政會議的行為會有助於她向中央「說事」——包庇縱容暴亂，且顯示應對暴亂非行政長官一人之責，乃「集體決定」也。

香港發生暴亂，數以萬計的年輕人參與暴亂，這樣嚴重的事件和背後的問題，港人和中央都在思考，要找出原因。然而，不同立場的人、政治目的不同的人，對暴亂的評估和態度、對年輕人參加暴亂的評估和態度是完全不同的，對原因看法也會截然相反。而陳智思的思考和反對派是一個方向，那就是暴亂無錯，參與暴亂的年輕人無錯。按照此思路，香港是不需要撥亂反正的。