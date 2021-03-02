掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。47名發起或參與「35+」初選的反對派頭面人物被落案控以「串謀顛覆國家政權罪」，整個反對派陣營幾乎被一鍋端，彰顯了《港區國安法》的巨大威力和震懾力。當初負責協調「35+」初選的民主動力急急宣布停止運作及解散，召集人趙家賢更強調未來一定在《基本法》、《港區國安法》及一國兩制框架下，通過不同方式繼續為香港社會服務，奉公守法，維護香港繁榮穩定。

早知今日，何必當初。他們提出「攬炒十步」，更誓言對抗國安法，那是何等囂張，現在大難臨頭才聲稱要奉公守法，是否太遲了？佔中之亂及「35+」初選的始作俑者戴耀廷聲稱已做好「坐監數年」的準備，是否太樂觀了？《港區國安法》4大罪行的最高刑罰都是終身監禁，以這班人的所作所為，只要不再出現「警察拉人、司法放人」鬧劇，有人恐怕要在赤柱終老。當然，他們大可像黎智英那樣將坐監當「度假」，自娛自樂，自欺欺人。

最有趣的是，就在47人被落案檢控前夕，中文大學學生會幹事會當選內閣「朔夜」突然宣布無條件撤回參選宣言及政綱等有關文件，似有毀屍滅迹的企圖。「朔夜」的參選宣言及政綱到底有甚麼內容？他們批評中大校方向政權低頭、主動獻媚，報警拘捕學生，並形容「國家安全」是極權高壓統治的政治手段，他們將會竭盡所能對抗不義政權，並阻止國安教育進入校園云云。而當校方發表聲明指相關組織的言論涉嫌違法及失實時，「朔夜」還高調舉行記者會，斥責校方打壓學生，聲稱不會退讓，並作出被捕的心理準備。沒想到言猶在耳，他們即極速跪低，令人啼笑皆非。

有人批評學生思想不成熟，將政治當成兒戲。其實這正是黃絲們的共同特點，明明無腦卻喜歡搞政治，明明貪生怕死卻大義凜然，自然笑話多多，醜態百出。